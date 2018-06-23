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Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1

20:24, 23.06.2018
Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня в матче группы F сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1.

Победный гол в игре забил Эрнандес. Мексиканцы набрали шесть очков и вышли в единоличные лидеры группы.

Ранее сборная Бельгии обыграла Тунис со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Казани.

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