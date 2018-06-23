Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1

Сегодня в матче группы F сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1.

Победный гол в игре забил Эрнандес. Мексиканцы набрали шесть очков и вышли в единоличные лидеры группы.

Ранее сборная Бельгии обыграла Тунис со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Казани.