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Врио главы профсоюзов РТ станет Татьяна Васильева

11:18, 18.06.2018
Врио главы профсоюзов РТ станет Татьяна Васильева
Фото: realnoevremya.ru

Временно исполнять обязанности председателя Федерации профсоюзов Татарстана будет заместитель председателя федерации Водопьяновой Татьяна Васильева.

Окончательно кандидатуру нового главы профсоюзов РТ назовут после согласования с федерацией, сообщает «Вечерняя Казань».

Напомним, на следующей неделе Федерация профсоюзов РТ рассмотрит заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Татьяны Водопьяновой. Обвиняемая по 12 эпизодам коммерческого подкупа с получением путевок и страховок на общую сумму около 4 млн рублей написала заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию.

ОбществоВласть Татарстан
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