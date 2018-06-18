Врио главы профсоюзов РТ станет Татьяна Васильева
Временно исполнять обязанности председателя Федерации профсоюзов Татарстана будет заместитель председателя федерации Водопьяновой Татьяна Васильева.
Окончательно кандидатуру нового главы профсоюзов РТ назовут после согласования с федерацией, сообщает «Вечерняя Казань».
Напомним, на следующей неделе Федерация профсоюзов РТ рассмотрит заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Татьяны Водопьяновой. Обвиняемая по 12 эпизодам коммерческого подкупа с получением путевок и страховок на общую сумму около 4 млн рублей написала заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию.
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