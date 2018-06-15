Водопьянова увольняется с поста главы Федерации профсоюзов РТ

Уже на следующей неделе Федерация профсоюзов РТ рассмотрит заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Федерации Татьяны Водопьяновой. Об этом стало известно сегодня на заседании суда по ходатайству Следкома.

Обвиняемая по 12 эпизодам коммерческого подкупа с получением путевок и страховок на общую сумму около 4 млн рублей написала заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию. Об этом в Ново-Савиновском райсуде Казани сообщил защитник Водопьяновой Олег Шемаев.

Следставием заявлено ходатайство о продлении домашнего ареста профлидера до 20 июля. Защита против его удовлетворения возражала, ссылаясь на то, что никаких оснований для сохранения данной меры пресечения нет — Водопьянова написала явку с повинной, признала вину и сотрудничает со следствием.