В бюджет РФ поступят дополнительные 620 миллиардов рублей за счет повышения НДС до 20%

Бюджет РФ с 2019 года дополнительно получит 620 млрд руб. за счет повышения НДС до 20%.

Ранее правительство РФ на заседании кабмина обсудило повышение налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно проекту, также поддержанному правительством, НДС увеличат с 18% до 20%.

Также было предложено, а позже и поддержано повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин с 2019 года. Законопроект подразумевает увеличение возраста получения социальной пенсии для граждан, не имеющих трудового стажа, с 60 до 68 лет для женщин и с 65 до 70 лет для мужчин.