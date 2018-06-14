Минтруд РФ предложил увеличить возраст получения социальной пенсии

Минтруд предложил увеличить возраст получения социальной пенсии для граждан, не имеющих трудового стажа, с 60 до 68 лет для женщин и с 65 до 70 лет для мужчин.

«Законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что изменения предлагается проводить постепенно.

Сегодня Кабмин предложил, а позже и поддержал повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Переходный период предлагается начать с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.