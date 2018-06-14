Новости общества

19:01 МСК
Новости раздела
Общество

Минтруд РФ предложил увеличить возраст получения социальной пенсии

16:30, 14.06.2018 2

Минтруд предложил увеличить возраст получения социальной пенсии для граждан, не имеющих трудового стажа, с 60 до 68 лет для женщин и с 65 до 70 лет для мужчин.

«Законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что изменения предлагается проводить постепенно.

Сегодня Кабмин предложил, а позже и поддержал повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Переходный период предлагается начать с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:15
    Работа на 15000 даст право на трудовую пенсию?
    Ответить
  • Анонимно 17:20
    кто в молодости не работал и нет стажа хотя бы 25 лет. то таким не надо пенсии вообще платить. пусть работают как мы по 40 лет. ничего этих лентяев жалеть.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем