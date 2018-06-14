Правительство предложило повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин

Правительство РФ предложило повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания с членами Кабмина.

«Несмотря на поздний старт по этому вопросу предлагается ввести достаточно длительный переходный период, начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин в 2034 году», — приводит его слова RNS.

Ранее 82% россиян выступили против повышения пенсионного возраста. Свою позицию они обосновывают низкой вероятностью дожить до этого времени и несогласием с необходимостью «слишком долго работать».