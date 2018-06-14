Правительство одобрило законопроекты о повышении пенсионного возраста и НДС

Правительство одобрило законопроекты о повышении пенсионного возраста, а также ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%.

Напомним, что Кабмин предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Переходный период предлагалось начать с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин в 2034 году.

Что касается повышения НДС, то налог вырастет с 18% до 20%. При этом, все льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены.