Медведев объявил о повышении НДС до 20%
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о планах правительства повысить НДС. Налог вырастет с 18% до 20%.
Глава российского кабмина уточнил, что все льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены.
Медведев подчеркнул, что бизнес должен помочь властям выполнить указ президента о повышении пенсий.
«Свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес», — приводят «Ведомости» слова премьера.
Напомним, что также глава правительства рассказал о намерении властей повысить пенсионный возраст.ОбществоВласть
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