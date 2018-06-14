Медведев объявил о повышении НДС до 20%

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о планах правительства повысить НДС. Налог вырастет с 18% до 20%.

Глава российского кабмина уточнил, что все льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены.



Медведев подчеркнул, что бизнес должен помочь властям выполнить указ президента о повышении пенсий.

«Свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес», — приводят «Ведомости» слова премьера.



Напомним, что также глава правительства рассказал о намерении властей повысить пенсионный возраст.