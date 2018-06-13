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Молодежный парламент Перми готов помочь властям в возрождении футбольного клуба «Звезда»

14:46, 13.06.2018
Молодежный парламент Перми готов помочь властям в возрождении футбольного клуба «Звезда»
Фото: pixabay.com

Председатель пермского Молодежного парламента Айна Якупова поддержала инициативу региональных властей в создании молодежной футбольной команды «Звезда».

По ее словам, члены молпарламента готовы помочь в оценке и изучении спортивной инфраструктуры в городе.

«Футбольные поля, стадионы, тренировочные базы необходимы для тренировок ребят. Важно, чтобы ребята постоянно тренировались и вырастали из молодежной футбольной команды в настоящих профессионалов», — написала Айна Якупова на своей странице в Instagram.

Напомним, власти Пермского края планируют возродить футбольный клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932 по 1996 годы.

Между тем, пермский футбольный клуб «Амкар» переживает не лучшие времена. У команды существуют серьезные финансовые проблемы. 7 июня болельщики «Амкара» написали Владимиру Путину письмо с просьбой разобраться с ситуацией вокруг пермского клуба.

Сегодня стало известно, что «Амкар» не прошел лицензирование РФС. Таким образом, пермская команда не сможет выступать в следующим году в Российской футбольной премьер-лиге.

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