Губернатор Пермского края хочет возродить футбольный клуб «Звезда»

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Власти Пермского края планируют возродить футбольный клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932 по 1996 годы. На рабочей встрече губернатор Максим Решетников обсудил с представителями спортивного сообщества вопрос о создании краевой молодежной сборной по футболу, которая будет продолжателем легендарной команды.

По словам директора СДЮСШОР Перми по футболу Олега Гаврилова, вопрос организации команды назрел уже давно, так как талантливых и перспективных ребят в регионе много, но попасть в профессиональную команду им практически невозможно.

Одним из вариантов размещения молодежной футбольной команды края может быть крытый футбольный манеж. Подготовка команды также может проходить на базе спортивного лагеря «Лесная сказка» в Краснокамском районе. В качестве наставников молодежной сборной рассматриваются экс-игроки «Амкара» Константин Парамонов и Алексей Попов, рассказали в пресс-службе главы края.

По итогам встречи губернатор дал поручение правительству провести необходимую работу для создания молодежной сборной, в том числе решить вопрос финансирования, лицензирования клуба и так далее.

Предполагается, что новая команда может дебютировать во Втором российском дивизионе — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) уже в следующем сезоне, который стартует в конце июля.

Напомним, пермский футбольный клуб «Амкар» переживает не лучшие времена. Только недавно команда получила лицензию от РФС. Ранее РФС отказал «Амкару» в выдаче лицензий из-за финансовых проблем. В частности, клуб задержал зарплату футболистам за март и апрель. Сейчас руководство клуба решает вопрос о поиске спонсора для выступления в РФПЛ.