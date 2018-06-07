Фанаты «Амкара» попросили Путина спасти пермскую команду

Фото: общественная организация «Пермь Великая»

Болельщики «Амкара» написали Владимиру Путину письмо с просьбой разобраться с проблемной ситуацией вокруг пермского футбольного клуба.

Обращение было направлено от общественной организации «Пермь Великая». Текст фанаты выложили на странице сообщества в социальной сети. В нем пермяки отмечают, что письма, направляемые в аппарат губернатора региона, не находят должного отклика.

«Потеря краем «Амкара» станет невосполнимой потерей, провал в воспитании подрастающего поколения в отсутствии профессионального футбола будет огромной дырой зиять на протяжении многих и многих лет», — говорится в обращении к президенту.

Болельщики считают необходимым пересмотреть отношение к «Амкару», просят провести аудит предприятия, инициировать замену руководства, а также выставить четкие и объективные параметры выполнения обязательств возложенных на клуб.

Кроме того, попытка возрождения краевыми властями футбольного клуба «Звезда», существовавшего в регионе с 1932 по 1996 годы, ошибочна, добавляют пермяки в своем письме.

Напомним, пермский футбольный клуб «Амкар» переживает не лучшие времена. Только недавно команда получила лицензию от РФС. Ранее РФС отказал «Амкару» в ее выдаче из-за финансовых проблем. В частности, клуб задержал зарплату футболистам за март и апрель. Сейчас руководство клуба решает вопрос о поиске спонсора для выступления в РФПЛ.



