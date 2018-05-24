Пермский «Амкар» может сняться с РФПЛ, «Анжи» готов занять его место

Пермский «Амкар» может отказаться от участия в следующем сезоне РФПЛ. Об этом сообщает издание Sport24.ru со ссылкой на собственные источники.

Клуб из Перми испытывает серьезные финансовые проблемы и рассматривает возможность снятия с чемпионата в самое ближайшее время.

Занять место «Амкара» готов «Анжи», ставший в прошлом сезоне 14-м и вылетевший после поражения от «Енисея» в стыковых матчах (4:6). Махачкалинский клуб уже направил в РФС письмо о готовности выступить в РФПЛ в случае снятия одного из участников турнира.

Две недели назад «Амкару» было отказано в выдаче лицензии РФС. Переаттестация запланирована на 30 мая.

Напомним, ранее пермский клуб в переходных матчах с «Тамбовым» сохранил прописку в Премьер-лиге.