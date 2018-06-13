Пермский «Амкар» не будет играть в РФПЛ в следующем сезоне

Фото: пресс-служба футбольного клуба «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар» не прошел лицензирование РФС. Таким образом, пермская команда не сможет выступать в следующим году в Российской футбольной премьер-лиге.

Главными причинами отказа стали недостаточные финансовые гарантии, а также наличие существенных задолженностей у команды, передает «ТАСС» со ссылкой на начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина.



Стоит отметить, что «Амкар» в РФПЛ, вероятно, заменит махачкалинский «Анжи», уже выразивший желание вернуться в элитный дивизион в случае исключения пермского клуба.

Напомним, пермский футбольный клуб «Амкар» переживает не лучшие времена. У команды существуют серьезные финансовые проблемы. 7 июня болельщики «Амкара» написали Владимиру Путину письмо с просьбой разобраться с ситуацией вокруг пермского клуба.

Напомним, власти Пермского края планируют возродить футбольный клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932 по 1996 годы.

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