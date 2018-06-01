Итоги дня: снег в ПФО, растущие цены на бензин, прогноз Кудрина о будущем России

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 1 июня.

Как и предсказывали синоптики, в первый день лета в регионы ПФО пришло сильное похолодание и даже выпал снег. В частности, данную форму атмосферных осадков могли наблюдать жители Башкортостана, Татарстана и Пермского края.

По словам завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессора Юрия Переведенцева, потепление в столицу Татарстана придет в это воскресенье. Температура воздуха днем повысится до +18°С.

Владимир Путин в своем майском указе поручил правительству страны обеспечить вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира за шесть лет. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сегодня заявил, что это можно сделать за 3—4 года.

В России все последние недели продолжается неудержимый рост цен на бензин. В Минэкономразвития полагают, что он вполне может превысить инфляцию.

На фоне дорожающего бензина в России сегодня открылась первая отечественная сеть зарядных станций для электромобилей. К середине июня появится уже 20 «быстрых» электрозарядных станций. Правда, пока только в Подмосковье и Сочи.

YouTube заблокировал канал украинского пранкера Никиты Кувикова, известного также как Евгений Вольнов. Ранее он распространял ложную информацию о «сотнях жертв» при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.