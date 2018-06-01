YouTube заблокировал канал автора фейка о «300 погибших» в Кемерово

YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова (Никита Кувиков), который ранее распространял информацию о «сотнях жертв» при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.



«Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube», — гласит надпись на странице канала.



Напомним, что 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате трагедии погибло 60 человек, в том числе дети.

28 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова. Он был объявлен в международный розыск.