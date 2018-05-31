Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за заморозков 1 и 2 июня

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков, которые ожидаются в первые дни июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По данным синоптиков, 1—2 июня 2018 г. в ночные и утренние часы на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются заморозки до -2⁰C.

Это уже шестое штормовое предупреждение, объявленное гидрометцентром в течение месяца. Ранее синоптики предупреждали о сильном похолодании на территории республики в период с 31 мая по 2 июня.

В этот период температурный фон прогнозируется на 6-8 градусов ниже нормы. Понижение температуры будет сопровождаться северо-западным ветром порывами до 17 м/с.

Кроме того, 1 июня ожидается дождь, ночью в некоторых районах Татарстана — мокрый снег. 2 июня днем ожидается дождь. Воздух прогреется до +11...+16⁰С.