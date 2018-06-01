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Минувшая весна в Перми стала самой холодной за 37 лет

08:49, 01.06.2018
Минувшая весна в Перми стала самой холодной за 37 лет
Фото: pixabay.com

Синоптики ГИС-Центра пермского университета выяснили, что прошедшая в регионе весна стала самой холодной за 37 лет.

Средняя температура сезона составила всего +1,1 градуса, что ниже климатической нормы на 2,3 градуса. Главными погодными событиями были аномальные морозы во второй половине марта — температура по северу края опускалась ниже -30°С. А в конце апреля в центральных и северных районах края прошли сильные снегопады.

Как заверили специалисты, ранее такие холодные весенние сезоны были в 1971 году, где средняя температура была 0,2°С, и в 1981 году — средняя температура 0,5°С.

Стоит отметить, накануне большая часть Поволжья, а также центральная часть России оказались во власти сильного шторма. Почти в каждом втором регионе ветер, местами до 27 м/с, сорвал кровли со зданий, выкорчевывал с корнем деревья, повредил автомобили, обесточил села и районы, оставив десятки тысяч людей без света.

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