Минувшая весна в Перми стала самой холодной за 37 лет

Синоптики ГИС-Центра пермского университета выяснили, что прошедшая в регионе весна стала самой холодной за 37 лет.

Средняя температура сезона составила всего +1,1 градуса, что ниже климатической нормы на 2,3 градуса. Главными погодными событиями были аномальные морозы во второй половине марта — температура по северу края опускалась ниже -30°С. А в конце апреля в центральных и северных районах края прошли сильные снегопады.

Как заверили специалисты, ранее такие холодные весенние сезоны были в 1971 году, где средняя температура была 0,2°С, и в 1981 году — средняя температура 0,5°С.

Стоит отметить, накануне большая часть Поволжья, а также центральная часть России оказались во власти сильного шторма. Почти в каждом втором регионе ветер, местами до 27 м/с, сорвал кровли со зданий, выкорчевывал с корнем деревья, повредил автомобили, обесточил села и районы, оставив десятки тысяч людей без света.