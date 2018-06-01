Кудрин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира за 3—4 года

Россия может войти в первую пятерку крупнейших экономик мира в течение ближайших 3—4 лет, если в стране будут обеспечены необходимые для этого темпы роста. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Это можно и за 3—4 года сделать. Но это при росте, который бы дошел примерно до 3% в год», — приводит слова Кудрина ТАСС.

Он уточнил, что в данном случае говорится о сравнении экономики России с другими по паритету покупательной способности (ППС).



Ранее президент России Владимир Путин в своем майском указе поручил правительству страны обеспечить вхождение страны в число пяти крупнейших экономик мира за шесть лет.



Отметим, что по ППС Россия находится на шестом месте в мире, уступая пятое Германии, а по размеру номинального ВВП занимает 12-е место.