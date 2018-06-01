В России появилась первая отечественная сеть зарядных станций для электромобилей
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех») запустил первую сеть отечественных зарядных станций для электромобилей. Об этом информирует пресс-служба концерна.
Отмечается, что первая станция ФОРА ЭЗС-АС введена в эксплуатацию на Гончарной улице в Москве.
К середине июня КРЭТ планирует установить 10 «быстрых» электрозарядных станций в Подмосковье и еще 10 станций — в Сочи. К июню 2019 года в Москве появится 70 «медленных» зарядных станций, передает RNS.
Ранее «Реальное время» сообщало, что группа депутатов от фракции ЛДПР предложила освободить электромобили от налога до 2024 года.Технологии
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