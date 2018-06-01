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Рост цен на бензин в России в 2018 году может превысить инфляцию

14:35, 01.06.2018
Рост цен на бензин в России в 2018 году может превысить инфляцию
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России темпы роста цен на бензин в текущем году могут превысить инфляцию. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

«По нашей оценке, рост цен на бензин в текущем году может несколько превысить показатель инфляции, но вместе с тем его вклад в повышение инфляции будет небольшим даже с учетом косвенного эффекта», — заявил представитель министерства ТАСС.

Ранее «Реальное время» писало, что Казань вошла в число лидеров по росту цен на бензин на прошлой неделе. В целом по России за период с 21 по 28 мая бензин подорожал на 80 копеек.

БизнесРозничная торговля
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