UC Rusal может не получить дивиденды «Норникеля» из-за американских санкций

Попавшая под санкции США UC Rusal может не получить дивидендов от «Норильского никеля».

Если дивиденды будут выплачены, то под санкционный удар Америки может попасть и «Норникель». Это будет стоить компании нескольких сотен миллионов долларов в год, передают «Ведомости».

6 апреля Минфин США включил в санкционный список «Русал» и En+ Group. В конце апреля Дерипаска согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров. Правительство России обещало помочь подешевевшей компании и другим попавшим под санкции предприятиям.

Ранее российские предприниматели предложили взыскивать ущерб с исполнителей санкций США. Президент России Владимир Путин пообещал иностранным инвесторам не наказывать их за исполнение антироссийских санкций.