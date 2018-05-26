Путин пообещал не наказывать иностранный бизнес за исполнение санкций — СМИ

Президент России Владимир Путин пообещал иностранным инвесторам не наказывать их за исполнение антироссийских санкций на встрече на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил один из участников беседы.

В числе инвесторов, выразивших обеспокоенность возможным наказанием за исполнение западных санкций, был глава Royal Dutch Shell Бен ван Берден. На встрече с Путиным также присутствовал гендиректор Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн, передает РБК.



Он рассказал, что в ходе встречи обсуждались «сотрудничество в период санкций», способы увеличения инвестиций в Россию, а также трудности, с которыми столкнулись иностранные инвесторы в результате санкций".

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не будет наказывать иностранных инвесторов за исполнение антироссийских санкций. По словам президента, этот вопрос уже «решен».



Ранее президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности введения санкций.

