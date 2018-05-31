Российские предприниматели предложили взыскивать ущерб с исполнителей санкций США

Организация предпринимателей «Деловая Россия» предложила внести в Гражданский кодекс поправки, позволяющие гражданам и структурам требовать возмещения ущерба у лиц, исполняющих западные антироссийские санкции.

«Необходимо предусмотреть в Гражданском кодексе РФ положение, прямо закрепляющее возможность для российских физических и юридических лиц, чьи права и законные интересы нарушены в результате действий (бездействия) третьих лиц, исполняющих зарубежные санкционные решения, требовать возмещения нанесенного им вреда, в том числе и морального»,— приводит «РИА Новости» выдержку из письма.



Напомним, президент России Владимир Путин пообещал иностранным инвесторам не наказывать их за исполнение антироссийских санкций.