Обвинения против России по делу MH17 бездоказательны — Минтранс Малайзии

Министр транспорта Малайзии Энтони Лок назвал обвинения против России по делу о крушении «Боинга» рейса MH17 бездоказательными.



По его мнению, следствие не представило материалы, свидетельствующие о причастности Москвы к трагедии, сообщает ChannelNews Asia.

«Ответственные (за расследование, — прим. ред.) не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию», — заявил Лок.

Ранее международная следственная комиссия заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе. В ответ президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука».

Напомним, что Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

