Заксобрание Нижегородской области окончательно отстранило депутата Атмахова

Законодательное собрание Нижегородской области приняло постановление о прекращении полномочий депутата Владислава Атмахова. Его отставки потребовала прокуратура из-за сокрытия сведений о доходах.

Заявление о прекращении полномочий Атмахов написал сам, передает НИА «Нижний Новгород».

Напомним, что прокуратура потребовала от депутата покинуть заксобрание в середине мая. По данным надзорного ведомства, в декларации за 2016 год он скрыл, что владеет долей в 20% в коммерческом предприятии. Также он якобы не указал квартиру в Нижнем Новгороде, приобретенную его супругой в 2016 году.

Атмахов является руководителем фракции ЛДПР в областном парламенте. Он останется руководителем фракции, но перестанет получать депутатскую зарплату.

Напомним, что во фракции также состоял сын экс-главы закса Никита Сорокин. Он покинул депутатское кресло. Его место занял Владислав Сивый.