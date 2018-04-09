Место сына экс-главы Нижнего Новгорода в Заксобрании области может занять Владислав Сивый

Депутат городской думы Дзержинска Владислав Сивый может занять место Никиты Сорокина в законодательном собрании Нижегородской области. Об этом рассказал глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Владислав Атмахов.

По его словам, высший политсовет ЛДПР уже утвердил передачу освободившегося мандата Сивому. Теперь его кандидатуру должна утвердить региональная избирательная комиссия. Заседание облизбиркома запланировано на 12 апреля, передает «Коммерсант».

В конце марта стало известно, что депутат Заксобрания Нижегородской области Никита Сорокин сложит свои полномочия. Он является сыном бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Сорокина, арестованного по подозрению во взяточничестве. Ранее на заседании суда о продлении ареста Олегу Сорокину следователь выразил подозрения, что Никита Сорокин находится за границей и вряд ли вернется в Россию.