Владислав Сивый стал депутатом Заксобрания Нижегородской области

Сегодня присягу депутата Нижегородской области принес Владислав Сивый, возглавляющий строительную компанию «Строймонтаж-Проект». Об этом сообщается на официальном сайте Заксобрания области.

Ему достался вакантный мандат депутата ЛДПР после того, как полномочия с себя сложил Никита Сорокин, избранный в областной парламент по спискам партии.

Напомним, что после ареста его отца, вице-спикера Олега Сорокина, вся семья уехала за границу. Заключенный в СИЗО по обвинению в получении взятки и похищении человека Олег Сорокин также решил добровольно отказаться от мандата.

Кроме того, депутаты упразднили занимаемую Сорокиным должность, таким образом сократив число заместителей председателя Заксобрания с четырех до трех человек.

В настоящее время заместителями председателя Законодательного собрания являются Александр Табачников (фракция «Единая Россия»), Ольга Щетинина (фракция «Единая Россия»), Владислав Егоров (фракция КПРФ).

