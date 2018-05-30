Муфтий Татарстана: мечеть на Кремлевской набережной откроется в августе

Фото: Тимур Рахматуллин

Мечеть на улице Федосеевской, построенная у «поселка нефтяников» Казани, откроется в дни празднования Курбан-байрам. Об этом рассказал председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин во время ифтара, организованного муфтием для журналистов. На встрече присутствовал корреспондент «Реального времени».

«Пока работы активно идут. Наш каллиграф Рамиль Насыбуллов пишет эксклюзивные шамаили для оформления стен. Надеемся, после Курбана или на сам Курбан-байрам откроется мечеть», — отметил Камиль хазрат.

Мусульманский праздник жертвоприношения (Ид аль-Адха, Курбан-байрам) в 2018 году приходится на 21 августа (вторник) и отмечается в течение трех дней.

Как сообщало «Реальное время», одним из инвесторов проекта Самигуллин называл Ирека Салихова. Тогда СМИ сделали вывод, что речь идет о депутате Госсовета РТ, который возглавляет совет директоров компании «Ядран-Ойл» и является одним из сооснователей фонда «БлагоДарение». Землю под культовое здание передал генеральный директор ОАО «Татнефтепроводстрой» Александр Пилишкин. Ранее глава ДУМ РТ называл разные сроки открытия мечети.

Фундамент «дома Аллаха» заложили в декабре 2015 года — недалеко от церкви святой Евдокии. Планировалось, что мусульманский храм распахнет свои двери верующим к концу 2016 года. Однако сроки сдачи затягивались. По некоторым предположениям, строение будет напоминать Белую мечеть в Болгаре и «Кул-Шариф» в Казани.

Также «Реальное время» писало, что в Казани появится еще две мечети — в микрорайоне Юдино и поселке Ясная Поляна (по финскому проекту).