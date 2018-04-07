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В Кировском районе Казани построят новую мечеть

09:59, 07.04.2018 4
В Кировском районе Казани построят новую мечеть
Фото: dumrt.ru

Муфтий РТ Камиль Самигуллин одобрил эскизный проект новой казанской мечети, которая получит название «Җомга» («Пятница»). Об этом сообщает ДУМ РТ.

Новую мечеть планируют построить в Кировском районе на улице Революционной, 34.

Строительством мечети занимается фонд «Өмет йолдызы» («Звезда надежды»). Президент фонда Миннегул Сафин и и имам Равиль Валеев подчеркнули, что мечеть станет долгожданным подарком для жителей домов, расположенных рядом.

В Казани на данный момент работают свыше 60 мечетей, по Татарстану — около 1500.

Ранее «Реальное время» писало, что в поселке Ясная Поляна города Казани построят мечеть из клееного бруса по финскому проекту.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Куда столько мечетей? Больше чем больниц и поликлиник!
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  • Анонимно 07 апр
    мечетей мусульмане строять на свои деньги. так как мусульмани едины. а не ждут миллиарды из бюджета. все церькви строяться за счет Татнефти и на деньги бюджета.
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  • Анонимно 07 апр
    Почему в Казани мечетей в 5 раз больше чем православных храмов? А ведь православных в Казани больше чем мусульман - в городе более 53% русских. Отчего мечети строятся за деньги бюджета РТ и в дальнейшем их эксплуатацию оплачивают из бюджетных средств?

    Ринат Гараев.
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  • Анонимно 08 апр
    Пусть православные тоже соберутся и строят кто им мешает. Что за нытье я не пойму? Как про то что строить мечети все начинают ныть как будто у них деньги кто то спрашивает. Вообще то мечети строятся и поддерживаются на деньги мусульман а не за счет казны... Надоели уже!
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