В Кировском районе Казани построят новую мечеть

Муфтий РТ Камиль Самигуллин одобрил эскизный проект новой казанской мечети, которая получит название «Җомга» («Пятница»). Об этом сообщает ДУМ РТ.

Новую мечеть планируют построить в Кировском районе на улице Революционной, 34.



Строительством мечети занимается фонд «Өмет йолдызы» («Звезда надежды»). Президент фонда Миннегул Сафин и и имам Равиль Валеев подчеркнули, что мечеть станет долгожданным подарком для жителей домов, расположенных рядом.



В Казани на данный момент работают свыше 60 мечетей, по Татарстану — около 1500.

Ранее «Реальное время» писало, что в поселке Ясная Поляна города Казани построят мечеть из клееного бруса по финскому проекту.