«На подаренной тугре написаны имя, фамилия и отчество Владимира Владимировича Путина»

Интервью с казанским каллиграфом Рамилем Насыбулловым

На прошлой неделе в Казань приезжал президент России Владимир Путин. После встречи российского лидера с муфтиями президент Татарстана Рустам Минниханов преподнес гостю тугру — символ османских правителей. Этот презент изготовлен казанским каллиграфом Рамилем Насыбулловым. В интервью корреспонденту «Реальному времени» мастер рассказал, как ему заказали президентский подарок. Также он раскрыл, у каких еще высокопоставленных персон имеются его работы, как сам научился искусству каллиграфии, какие в нем есть направления и стили.

Российскому президенту — символ османских правителей

— На днях Рустам Минниханов подарил Владимиру Путину тугру, выполненную вашими руками. Рамиль хазрат, как вам заказали такую работу?

— Идея подарить тугру исходила от ректора Российского исламского института Рафика Мухаметшина (он также ректор Болгарской исламской академии). Рекомендаций каких-то не было, так как по заказу РИИ было сделано огромное количество тугр, которые дарили гостям, посещавшим университет, и они приблизительно знали, как она будет выглядеть.

— Сколько времени ушло на изготовление подарка президенту России? Какие материалы использовали?

— Тугра делается, основываясь на канонах науки письма, поскольку на мусульманском Востоке каллиграфия относится к разряду и искусства, и науки, где предполагаются даже степени учености. На обучение некоторым стилям может уходить от 5 до 20 лет. После обучения выдается специальная иджаза (диплом), и человек прикрепляется к так называемой сильсиля — цепочке преемственности по этой науке, ведущей начало от Али бин Абу Талиба (двоюродный брак пророка Мухаммада и четвертый праведный халиф, — прим. ред.). Человек, обладающий этими знаниями, называется хаттат. Без иджазы человек не имеет права ставить свою подпись.

«На подаренной тугре написаны имя, фамилия и отчество Владимира Владимировича Путина. По кругу написано также его ФИО в каноническом стиле сульс». Фото vk.com



Тугра — это особое направление в классической каллиграфии, основной особенностью которой являлась разработка личных тугр султанов, ханов, шахов и других высоких персон. Тугра имеет ряд специфик в составлении и написании. Люди, занимавшиеся разработкой тугр, именовались тугракешами. На составление качественной тугры уходит около месяца, так как необходимо составлять так, чтобы одна форма входила в другую наподобие паззла, при этом не нарушая канонов буквенных форм, что представляет собой крайне сложный процесс. Например, предположим, что мы составляем тугру из четырех слов, входящих в состав имени, и, выстраивая слова в определенном порядке, вы доходите до четвертого слова, и оно никак не входит в форму. И чтобы четвертое слово или его часть составились должным образом, надо заново выстроить все сначала. И так много-много раз. На разработку одной тугры может уходить до 200 вариантов, прежде чем выстраивание тугры завершится. По-другому говоря, составление тугры — это решение головоломки с разницей в том, что при составлении головоломки вы знаете, что она имеет решение, а в тугре такого нет, нельзя предположить, каким будет результат.



— Что на написано на президентской тугре?

— Она имеет в своей основе форму классической османской тугры, которая исторически прошла несколько этапов становления и достигла оптимальности в своей форме. Поэтому предпочтение уделяется этому виду тугр. До начала XX века тугру разрешено было иметь только мусульманским правителям, но с исчезновением ханов, а позже и Османской империи, она утратила свою юридическую, правовую силу, что привело к тому, что теперь при желании ее может иметь любой человек.

На подаренной тугре написаны имя, фамилия и отчество Владимира Владимировича Путина. По кругу написано также его ФИО в каноническом стиле сульс.

«Побеждающий постоянно»

— Расскажите поподробнее, что такое тугра?

— Слово «тугра» этимологически, предположительно, происходит от слова «туг». Туг (флаг, знамя), согласно историческим данным, представлял собой копье (шест) с прикрепленными к нему конскими хвостами. Возможно, они являлись родоплеменными, государственными символами. В самой тугре также можно обнаружить три вертикальных элемента, именуемых тугами, и три диагональных элемента — зульфы («зульфа» — «волос» по-арабски).

Основная часть тугры называется «курси» (трон), туда вписывалось имя султана, имя его отца. Если это тугра османских правителей, то также указывались и титул «хан», «шах» и выражение «Аль-музаффар даима» — «Побеждающий постоянно».

«Вообще, мне пришлось сделать около 40 или более тугр в османском стиле для совершенно разных людей и с разным социальным статусом, в том числе и для президентов, и для чиновников, муфтиев, преподавателей, рядовых граждан. <...> Я уже так и не помню всех». Фото vk.com

— Для каких высоких лиц вы еще делали ее?

— Вообще, мне пришлось сделать около 40 или более тугр в османском стиле для совершенно разных людей и с разным социальным статусом, в том числе и для президентов, и для чиновников, муфтиев, преподавателей, рядовых граждан. Среди них Минтимер Шаймиев, Рустам Минниханов, Дмитрий Медведев, президенты Узбекистана, Азербайджана, Туркмении, Таджкистана, один из султанов Индонезии, король Саудовской Аравии, также Рафик Мухаметшин, Камиль Исхаков, несколько муфтиев: Камиль Самигуллин, Равиль Гайнутдин и другие. Я уже так и не помню всех.

— Как часто поступают заказы на изготовление?

— Заказы поступают нечасто и в основном от имени РИИ, в качестве подарка для гостей.

— Лично встречались с новыми владельцами тугр?

— С некоторыми встречался, с некоторыми нет. Примерно в 90% не встречался.

Турецкий учитель

— Где и у кого вы учились изготовлению полотен и искусству арабской каллиграфии?

— Каллиграфия разрабатывается и делается на специальной бумаге специальным пером и чернилами, ведь это основа каллиграфии. А ее исполнение в виде вышивки, гравировки и т. д. — это уже чисто технические задачи, которые к каллиграфии не относятся, технической стороной я особо не занимаюсь.

Каллиграфия — это одно из направлений, которыми я занимаюсь, но это не основное мое занятие. Я занимаюсь многими восточными искусствами, также исторической реконструкцией, восточной музыкой, изготовлением восточных музыкальных инструментов, восточными боевыми искусствами и др.

Что касается каллиграфии, я начал заниматься примерно в 1989 году, с 1993 года, благодаря моему турецкому учителю Хасану Севилю, начал изучать профессионально. В 1997 году получил иджазу (диплом) по каллиграфии в Турции. Есть и вторая иджаза по всем стилям каллиграфии (1997 год), также имею иджазы по канонической восточной орнаментации и по другим искусствам.



— На каких мастеров вы ориентируетесь?

— Ориентирование на мастеров необходимо в начале обучения, так как это является основным принципом в постижении науки. Если имеется в виду ориентировка на современных каллиграфов, то я особо не ориентируюсь на них и не общаюсь с ними, поскольку каллиграфия не является для меня основным занятием.

— Какие существуют почерки в каллиграфии?

— За всю историю исламской культуры существовало сотни стилей. Из них как наиболее оптимальные и отвечающие требованиям времени выделились основные 12—15: Сульс, Насх, Мухаккак, Райхани, Таукы', Иджаза, Дивани, Джали Дивани, Рик'а, Сиякать, Таглик и т. д. Ими всеми я владею. Остальные стили были постепенно утрачены за ненадобностью, поскольку не отвечают необходимым критериям.

Не шамаиль

— Нередко приходится слышать, как арабскую каллиграфию называют шамаилем? Насколько эти понятия тождественны?

— Нет, это неправильно по определению. Шамаиль — это текст, описывающий достоинства пророка Мухаммада, а не само письмо. Текст может быть написан и обычной ручкой, и латиницей, и иероглифами, и по-русски, и по-английски, то есть тут совершенно разные вещи в принципе. Другой вопрос, почему так стали называть каллиграфию у татар. У татар на стены вешали шамаиль в его первоначальном значении — в значении текста, описывающего достоинства пророка, но для людей, не понимающих этого, все, что написано арабскими буквами, правильно или неправильно, не важно, в каком исполнении, на бумаге или на стекле, стало называться шамаилями.

Я занимаюсь многими восточными искусствами, также исторической реконструкцией, восточной музыкой, изготовлением восточных музыкальных инструментов, восточными боевыми искусствами и др.



— Скажите, была ли развита каллиграфия у татар?

— У татар каллиграфия была развита до XVI века. Также были выпущены книги в начале XX века по классической каллиграфии, и в этом направлении работа велась. Но чтобы она была развита, необходимо специализированное многолетнее обучение.

— Есть ли у вас ученики, с которыми делитесь секретами своего мастерства?

— Да, я преподаю в Центре арабской каллиграфии и исламских искусств. По совместительству я также и директор этого Центра. Есть несколько талантливых учеников. Секреты открываются поэтапно: не пройдя определенную ступень, даже если и раскрыть секрет, его все равно будет не понять или осмыслить.

— Сейчас над чем-то работаете?

— Я работаю по мере поступления заказов. Если вы спрашиваете, делаю ли каллиграфию для души, то пока нет такой возможности, поскольку я занят также другими видами искусств. К слову, в мусульманских странах наблюдается подъем классической каллиграфии за последние 10— 15 лет. У нас как не было, так и нет роста, это обусловлено рядом причин.

— Проводите ли вы выставки своих работ?

— Несколько выставок были (не по моей инициативе). Я не любитель проводить выставки, так как занимаюсь многими направлениями, и мне это не очень интересно.