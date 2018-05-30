Новый наставник «Зенита» Сергей Семак: «Задача номер один — возвращение в Лигу чемпионов»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак обозначил задачи, которые стоят перед его новой командой:



— Будем бороться за первое место. «Зенит» не может ставить других задач. Задача номер один — возвращение в Лигу чемпионов, это приоритет. Команда достаточно молодая, и нам нужно понимать, насколько молодые игроки будут прогрессировать с той скоростью, с которой это необходимо для нашего общего роста. Это важный вопрос, и мы будем исходить из него. Наверное, в следующем сезоне на титул будут претендовать еще пять-шесть команд, но мы точно не хуже. А дальше — посмотрим по тому, как мы будем играть, как мы будем выступать, насколько реально быть первыми.

Напомним, накануне Семак расторг отношения с «Уфой» и подписал контракт с «Зенитом».

