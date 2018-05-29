Сергей Семак освободил место главного тренера ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» и Сергей Семак по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт, сообщает пресс-служба «горожан».

Сергей Семак возглавил «Уфу» 30 декабря 2016 года. Под руководством Семака уфимская команда в сезоне 2016/2017 пробилась в полуфинал Кубка России и заняла 7-е место в чемпионате России. В завершившемся чемпионате РФПЛ «Уфа» завершила сезон на 6-м месте и вышла в Лигу Европы, что стало лучшим результатом за всю историю башкирского футбола.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Сергея Семака за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», — говорится в сообщении.