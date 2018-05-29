Сергей Семак возглавил питерский «Зенит»

Сергей Семак назначен главным тренером «Зенита», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год.

За «Зенит» Семак выступал с августа 2010 по июнь 2013 года. За три сезона провел в составе команды 72 матча, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.

В июне 2013 года принял предложение Лучано Спаллетти присоединиться к тренерскому штабу сине-бело-голубых в качестве помощника главного тренера. 11 марта 2014-го был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита».

20 марта 2014-го Семак вошел в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша. В сентябре 2015-го руководил «Зенитом» на протяжении шести матчей чемпионата России из-за дисквалификации португальца. После ухода Виллаш-Боаша продолжил работать в тренерском штабе Мирчи Луческу.



В августе 2014-го вошел в тренерский штаб сборной России, где работал вместе с Фабио Капелло и, после ухода итальянца, с Леонидом Слуцким.



30 декабря 2016 года был назначен на пост главного тренера «Уфы». Сезон 2017/18 команда завершила на шестом месте, что стало лучшим результатом в ее истории и позволило впервые попасть в Лигу Европы УЕФА.

Ранее ФК «Уфа» сообщил о расторжении контракта с Сергеем Семаком по обоюдному согласию.

