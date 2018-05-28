Новые санкции США в отношении КНДР могут затронуть Россию и Китай – СМИ

США подготовили новый пакет жестких санкций в отношении КНДР, которые могут затронуть как российские, так и китайские компании. Белый дом может объявить о введении санкций уже во вторник, 29 мая.



Министерство финансов США подготовило пакет санкций, нацеленных на более чем три десятка компаний, в том числе из России и Китая. Меры призваны сократить масштабы поступления в КНДР средств из-за рубежа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

При этом не исключается, что введение санкций может быть отложено из-за продолжительных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу о встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее стало известно, что американская делегация прибыла в Северную Корею для подготовки к саммиту США — КНДР, в котором ожидается участие лидеров США и КНДР

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний. Позднее стало известно, что встреча лидеров США и КНДР состоится 12 июня.