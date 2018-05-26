Встреча Ким Чен Ына и Трампа состоится 12 июня
Команда Белого дома поедет в Сингапур для организации встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
По данным издания Reuters, встреча состоится, как и планировалось, 12 июня.
Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний.ОбществоВласть
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