Встреча Ким Чен Ына и Трампа состоится 12 июня

Команда Белого дома поедет в Сингапур для организации встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По данным издания Reuters, встреча состоится, как и планировалось, 12 июня.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний.