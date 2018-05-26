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Встреча Ким Чен Ына и Трампа состоится 12 июня

18:26, 26.05.2018
Встреча Ким Чен Ына и Трампа состоится 12 июня
Фото: pixabay.com

Команда Белого дома поедет в Сингапур для организации встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По данным издания Reuters, встреча состоится, как и планировалось, 12 июня.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний.

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