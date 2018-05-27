Делегация США прибыла в КНДР для подготовки к саммиту

Американская делегация прибыла в Северную Корею для подготовки к саммиту США — КНДР, в котором ожидается участие лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее и экс-представитель США по КНДР Сон Ким.

Также американскую сторону представляют член Совета национальной безопасности по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Предполагается, что переговоры представителей США с северокорейскими официальными лицами продолжатся в понедельник и во вторник.



Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний. Позднее стало известно, что встреча лидеров США и КНДР состоится 12 июня.