Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов за расширение РФПЛ

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов высказался за расширение российской футбольной Премьер-лиги:



— Я был инициатором, несколько раз поднимал этот вопрос, поэтому на общем собрании РФПЛ предложил опросить все клубы. Я сам за расширение лиги до 18 команд. Финансовые проблемы бывают у многих клубов во всем мире, есть различные спады, это не только российская действительность. А то, что в России футбол переживает подъем, надо признать — сейчас пройдет чемпионат мира, структура налаживается, стадионы строятся, поэтому нужно проводить больше матчей.

В настоящее время РФПЛ включает в себя 16 клубов. По итогам сезона сохранил через стыковые матчи место в Премьер-лиге пермский «Амкар», но имеет финансовые проблемы. Махачкалинский «Анжи» уступил это место клубу из ФНЛ — красноярскому «Енисею». Пополнили лигу сильнейших самарские «Крылья Советов» и ФК «Оренбург».

