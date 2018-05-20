Пермский «Амкар» сохранил прописку в Премьер-лиге

Пермский «Амкар» сохранил прописку в Премьер-лиге. Клуб Вадима Евсеева обыграл «Тамбов» и в ответном переходом матче за право выступать в российской Премьер-лиге в сезоне 2018/19.

Встреча в Тамбове завершилась со счетом 1:0 в пользу пермской команды. Единственный гол на 38-й минуте забил Михаил Костюков. Поединок оказался очень жестким — было показано семь желтых карточек, пять из которых получили гости из Перми.



Напомним, что в первой игре в Перми «Амкар» победил также с «сухим» счетом — 2:0.

Таким образом, осталось определить одну команду для РФПЛ — во втором стыке соперничают красноярский «Енисей» и махачкалинский «Анжи». В первой встрече в Красноярске победили сибиряки — 3:0.