Гаджи Гаджиев: «Власти Пермского края хотят закрыть «Амкар», им наплевать на историю и на традиции»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев раскритиковал отношение властей Пермского края к клубу.

«Если власти годами не будут ремонтировать свой стадион, не вкладываться в инфраструктуру, о чем можно говорить? Если вы этого не делаете, отдайте тогда стадион в собственность клуба. Просто какое-то безразличное отношение к «Амкару».

Почему «Уралу» помогают, а «Амкару» – нет?! Местные власти в Екатеринбурге считают, что возможно оказывать помощь своей команде. То же самое могу сказать и про Тулу. Там верят в «Арсенал». А в Перми люди просто отнекиваются. Им наплевать на историю и на традиции. Но от футбола не отпинаешься! Зырянова, которого воспитал Пермский край, здесь будут помнить еще 100 лет. Павла Садырина тоже будут помнить век. А тех, кто хочет закрыть клуб, очень быстро забудут. Как только с кресла слезут, их сразу же забудут!



Они говорят, что дали 200 миллионов? Тогда надо говорить и о том, что «Амкар» по итогам прошлого года заплатил 194 миллиона налогов. И что остается? Кроме того «Амкар» за последний период времени рассчитался за прежние долги клуба», – сказал Гаджиев.

Напомним, ранее пермский клуб в переходных матчах с «Тамбовым» сохранил прописку в Премьер-лиге, но может сняться с соревнований из-за финансовых проблем.