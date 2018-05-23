Итоги дня: перенос Единого дня голосования, митинг против добровольного изучения языков и новый генплан Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 мая.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» планируют внести в Госдуму РФ законопроект о переносе Единого дня голосования на октябрь. По мнению авторов, во время предвыборной кампании в августе многие будут на дачах или в отпусках, а перенос на сентябрь может повысить ее эффективность.

Также сегодня обсудили возможное закрытие из-за санкций сайта Booking.com. В Ростуризм поступило письмо Минкультуры РФ с просьбой рассмотреть предложение по запрету деятельности сайта. Однако директор департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова заявила, что министерство не имеет полномочий, равно как и планов, по какому-либо регулированию его деятельности.

Не утихает и языковой вопрос. Общественная организация «Всемирный курултай башкир» сегодня выступила за проведение общероссийского митинга против закона о добровольном изучении родных языков. Представителям национальных республик предложили определить день для его проведения.

Ну а инвестора мусоросжигательного завода в Татарстане (АГК-1), видимо, не сильно волнуют будущие решения слушаний по проекту МСЗ. Уже сегодня стало известно, что АО «Уральский турбинный завод» разработал для компании цифровизированную паровую турбину — Кп-77-6,8. Она сконструирована в одноцилиндровом исполнении, обладает мощностью в 75 МВт, что достаточно для энергоснабжения 80 тыс. квартир.

В Казани сегодня представили новый генплан до 2035. На его реализацию потребуется 1,6 трлн рублей, 874 млрд рублей из которых планируется получить из внебюджетных источников. Подробнее о проекте читайте в нашем материале.