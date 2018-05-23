Минкультуры: работе Booking.com в РФ ничто не угрожает

Работе Booking.com в России ничто не угрожает. Об этом заявила директор департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова.



«Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», — сказала она.

По ее словам, в ведомство поступило обращение гражданина. Поэтому Минкультуры направило обращение гражданина в Ростуризм для подготовки ответа.

«Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер. Еще раз подчеркну, ничто не угрожает работе сервиса Booking.com на территории Российской Федерации», — цитирует Ярилову сайт ведомства.

Ранее в Ростуризм поступило письмо Минкультуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации».