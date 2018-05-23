В России из-за санкций могут ограничить работу Booking.com

В Ростуризм поступило письмо Минкультуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации». Дать ответ Ростуризм должен до 4 июня.



«Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос», — цитирует РБК представителя Ростуризма.

Такую ответную меру на санкции США в апреле предложил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

Отмечается, что ввести ограничение предлагается на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны. Ограничение не должно распространяться на бронирование вне территории России.

Напомним, накануне Госдума приняла в третьем чтении закон о мерах воздействия в ответ на действия США и других стран, которые поддержали санкции против России.