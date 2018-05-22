Слушания по проекту мусоросжигательного завода в Татарстане пройдут 28 июня
Слушания по проекту мусоросжигательного завода в Татарстане — они пройдут 28 июня на пяти площадках. Об этом говорится в постановлении главы Осиновского сельского поселения Альберта Салимова.
Слушания начнутся в 15:00. Их заказчиком выступает АГК-2.
Слушания пройдут в Доме культуры Осиново (улица 40 лет Победы, 3а), Новотуринской сельской библиотеке (село Новая Тура, улица Совхозная, 10), а также в трех шатрах — вблизи остановки общественного транспорта в поселке Новониколаевском, на площади на пересечении улиц Пионерской и Нижней в селе Ремплер, на площади на пересечении улиц Садовой и Озерной в деревне Воронино.
Председателем комиссии по проведению слушаний назначен руководитель исполкома Осиновского сельского поселения Максим Обатнин, его заместитель Диана Мурзаханова — секретарем комиссии, также членом комиссии определена ведущий специалист исполкома поселения Марина Гайфуллина.
Напомним, что один из последних митингов против строительства мусоросжигательного завода собрал более 600 человек.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым