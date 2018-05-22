Слушания по проекту мусоросжигательного завода в Татарстане пройдут 28 июня

Слушания по проекту мусоросжигательного завода в Татарстане — они пройдут 28 июня на пяти площадках. Об этом говорится в постановлении главы Осиновского сельского поселения Альберта Салимова.

Слушания начнутся в 15:00. Их заказчиком выступает АГК-2.



Слушания пройдут в Доме культуры Осиново (улица 40 лет Победы, 3а), Новотуринской сельской библиотеке (село Новая Тура, улица Совхозная, 10), а также в трех шатрах — вблизи остановки общественного транспорта в поселке Новониколаевском, на площади на пересечении улиц Пионерской и Нижней в селе Ремплер, на площади на пересечении улиц Садовой и Озерной в деревне Воронино.

Председателем комиссии по проведению слушаний назначен руководитель исполкома Осиновского сельского поселения Максим Обатнин, его заместитель Диана Мурзаханова — секретарем комиссии, также членом комиссии определена ведущий специалист исполкома поселения Марина Гайфуллина.

Напомним, что один из последних митингов против строительства мусоросжигательного завода собрал более 600 человек.