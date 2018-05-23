В России разработали турбину для мусоросжигательных заводов в Татарстане и Подмосковье

АО «Уральский турбинный завод» разработал цифровизированную паровую турбину для мусоросжигательных заводов — Кп-77-6,8.

Как сообщает пресс-служба завода, ее создали по техническим условиям заказчика — АГК-1 и инженер-проекта HITACHI Zosen Inova AG, которые реализуют проект по строительству МСЗ в Татарстане и Московской области. С их помощью к 2023 году в Подмосковье уровень захоронения отходов планируется снизить с 95% до 40%, а в РТ к этому времени будет достигнута цель «нулевого захоронения».

Турбина сконструирована в одноцилиндровом исполнении, обладает мощностью в 75 МВт, что достаточно для энергоснабжения 80 тыс. квартир. По данным компании, использование системы прогностики и удаленного мониторинга повысит уровень надежности оборудования.

Ранее сообщалось, что слушания по проекту мусоросжигательного завода в Татарстане пройдут 28 июня на пяти площадках.