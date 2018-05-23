В Госдуму РФ внесут законопроект о переносе Единого дня голосования на октябрь

Депутаты фракции «Справедливая Россия» планируют внести в Госдуму РФ законопроект о переносе Единого дня голосования на октябрь. По мнению авторов проекта, во время предвыборной кампании в августе многие будут на дачах или в отпусках.

«Мы считаем, что агитация в сентябре была бы более эффективна и продуктивна. Тем более что аналогичные предложения делала Памфилова (глава Центризбиркома, — прим.ред.). Должен быть внесен либо сегодня, либо завтра», — цитирует RT первого зампреда комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству, заместителя руководителя фракции Михаила Емельянова.

Традиционно региональные выборы проходят раз в год в третье воскресенье сентября.