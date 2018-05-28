Вечер благодарности докторам, что спасают наши жизни

Фото: Максим Платонов (на фото - Антон Казарин)

Онкология стремительно распространяется по миру, не жалея ни детей, ни взрослых, казалось бы, вполне здоровых людей. Клинически доказано, что на сегодняшний день это заболевание не только быстро прогрессирует, но и стремительно молодеет. Помочь в этой беде могут специализированные клиники, такие как Медицинский центр Anadolu (Анадолу), Турция. Госпиталь является стратегическим партнером Медицинского центра имени Джонса Хопкинса, США. Самое интересное, что это не совсем обычное заведение. Здесь не только успешно борются со страшными диагнозами и последствиями неправильного лечения, но и учат жить после болезни. Идет полная реабилитация как физическая, так и психологическая. У этого центра образовалась даже своеобразная традиция — ежегодная встреча пациентов с врачами.

18 мая в доме-музее Василия Аксенова состоялось одно из таких душевных и трогательных мероприятий Patient Reunion (Воссоединение с пациентами). Это первое подобное мероприятие в нашем городе.



Открыл вечер приветственными словами Антон Казарин, организатор встречи и руководитель представительства МЦ Анадолу в Казани. Он рассказал о своем знакомстве с клиникой и о важности доверия: — Спасибо большое вам, что вы поверили в нас!

Далее, поприветствовали своих пациентов профессор Хале Башак Чалар —руководитель Отделения радиационной терапии:

— Это мой первый визит в Казань, и я очень благодарна за столь теплый прием. Многих из вас я знаю лично. Борьба с онкологией — это трудный путь, который мы с вами вместе проходим. И подобные встречи очень важны для всех нас.

Хале Башак Чалар: «Борьба с онкологией — это трудный путь. И подобные встречи очень важны для всех нас»



И профессор Метин Чакмакчи — руководитель Отделения хирургической онкологии и общей хирургии:

— Мы помогаем вернуть здоровье, а в некоторых случаях и жизнь. Многие пациенты становятся для нас друзьями. Наша эмоциональная связь продолжается годами. Это определенный жизненный путь, который мы проходим с вами вместе. Позвольте пожелать вам всем здоровья, чтобы у вас все было хорошо и благополучно.

В продолжении вечера, воссоединения, гостям предложили поучаствовать в создании совместной картины под руководством художника Евгении Сардаевой. Первые мазки в будущем шедевре сделали доктор Метин Чакмакчи и его коллега Хале Башак Чалар, а после потянулись гости… Буквально за полчаса на свет появилось настоящее произведение искусства!

Весь вечер звучали слова благодарности докторам, дарящим надежду и вторую жизнь. Воздух был пропитан теплотой, душевностью и отличным настроением.

За полчаса на свет появилось настоящее произведение искусства!



По словам профессора Метина Чакмакчи, самое главное при любом заболевании — точность диагностики, особенно если требуется хирургическое вмешательство. Определение правильного диагноза позволяет не только назначить максимально эффективное лечение, но и значительно сократить восстановительный период, уменьшить риск осложнений: — В нашей клинике мы используем только качественное высокотехнологичное оборудование, что дает нам возможность как можно быстрее поставить точный диагноз пациенту и начать курс лечения, — рассказывает доктор. — Мы постоянно следим за новыми методами лечения, появляющимися в мировой медицине. Ведь онкология очень своеобразна и до конца не изучена. Я работаю в этой сфере больше 30 лет и постоянно учусь. К примеру, то лечение, что мы могли применять в прошлом году, в этом уже может быть не актуально. К тому же, каждый пациент индивидуален, как и его развитие болезни. Тут важно понимать, что лечение — это не работа только одного доктора и пациента. Это комплексный подход, в котором участвует сплоченная команда профессионалов. И только так можно добиться наилучшего результата для больного.

— Вы ведете своих пациентов после окончания курса лечения?

— Мы ведем пациентов, как говорится, до конца жизни. Онкология — непредсказуема. Она может больше никогда вас не побеспокоить, а может наступить рецидив. Вообще, во время лечения наши отношения с пациентом зачастую выходят за границы профессиональных. Мы продолжаем общаться, переживать и в конце становимся добрыми друзьями на долгие годы.

Профессия доктора-онколога очень сложна. Не только в плане профессиональных навыков. Скорее в плане выбора. Зачастую от тебя зависит будет ли этот человек жить или нет. Это требует максимальной собранности. Ты всегда должен чувствовать сердцем каждого пациента, ведь ты несешь такую ответственность… А если ты зачерствел и перестал чувствовать людей, то тебе лучше сменить профессию…

Метин Чакмакчи: «Зачастую от тебя зависит будет ли этот человек жить или нет. Это требует максимальной собранности. Ты всегда должен чувствовать сердцем каждого пациента, ведь ты несешь такую ответственность…»



— А не могли бы вы дать пару профилактических советов как предупредить болезнь?

— Конечно! В этом нет ничего сложного. Необходимо придерживаться нескольких важных правил, которые помогут не только снизить риск заболевания онкологией, но и в целом защитить свое здоровье.

Вести здоровый образ жизни. Следить за весом, не забывать про физическую активность и здоровое питание. Отказаться от вредных привычек, как курение и алкоголь. Следите за состоянием здоровья. Старайтесь регулярно проходить медосмотры.

Более подробное интервью с профессором, хирургом Метином Чакмакчи читайте 28 мая.

Вы можете избежать страшного заболевания, соблюдая всего несколько простых правил. Здоровья вам и вашим близким!

Представительство МЦ « Анадолу» в Казани:

ул. Право-Булачная, 35/2, оф. 101.

www.anadolumedicalcenter.ru

www.anadolu-tatarstan.ru

Медицинский центр «Анадолу» не оказывает медицинских услуг на территории РФ.

1 / 77 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов