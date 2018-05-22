Пахомов и Бедарев приходят к Обухову в «Динамо» — наконец-то в Казани собирается крепкая банда

Каждое лето казанские поклонники с замиранием сердца ждут новостей из стана любимого «Динамо». Но главный вопрос все последние годы один — будет ли клуб вообще жить? «Реальное время» спешит успокоить — будет и жить, и заявляться в Суперлигу, и не бегать с протянутой рукой в поисках спонсора. Хотите доказательств? Пожалуйста — клуб подписал семь новичков. И среди них есть те, кого к дебютантам казанской команды никак не отнесешь. Известный комментатор и постоянный автор нашего издания рассказывает о солидном десанте игроков в «Динамо-Казань».

Максим Пахомов: «В Казани мы всегда что-то да выигрывали»

Самым звездным новобранцем команды Сергея Фирсова является, без сомнения, Максим Пахомов. 32-летний воспитанник сыктывкарского хоккея начинал свою большую карьеру после Сыктывкара в московском «Динамо» под руководством легендарного Владимира Янко, а когда наставник №1 мирового бенди возглавил «Динамо-Казань», встречал его в роли старожила татарстанского клуба.

За «Ракету» и «Динамо» миниатюрный, скоростной и техничный полузащитник, который также действует на позиции форварда, провел 8 сезонов — с 2006 по 2014 год — и выиграл все титулы вместе с командой, которая на рубеже первого и второго десятилетий ХХI века возглавляла мировой клубный рейтинг ФИБ — Кубок мира, Кубок чемпионов, чемпионат России, два Кубка России. Когда дела в команде пошли даже не на спад, а в пике, Пахомов стал искать лучшей доли — в его карьере были «Байкал-Энергия», два сезона в «Волге» и, наконец, нижегородский «Старт», из которого он и вернулся в ставшую обосновавшемуся в Самаре хоккеисту родной Казань. К чести хавбека, любви к нашей команде он никогда не скрывал и в августе 2017-го в интервью сайту «Старта» говорил: «С особой теплотой я вспоминаю «Ракету» и «Динамо»… И никуда бы из Казани не поехал, если бы дела у клуба не пошли на ухудшение. Коллектив был прекрасный. Мы всегда что-то да выигрывали из года в год».

В минувшем сезоне «Старт», заявлявший о своих больших амбициях, выступил неудачно и не попал в плей-офф. Пахомов не потерялся на фоне сильного состава команды Андрея Бегунова и с 18 голами (плюс две передачи) в 20 играх стал лучшим бомбардиром своего клуба. Всего же на счету «Пахома», как привыкли звать его болельщики, 378 мячей в 435 матчах чемпионата России и 129 голов в 139 играх национального кубка — не правда ли, отличная статистика?

Всего на счету «Пахома» 378 мячей в 435 матчах чемпионата России и 129 голов в 139 играх национального кубка. Фото start-hc.ru

Напомним, в Нижний Новгород перед прошлым сезоном перешли сразу несколько игроков команды Сергея Фирсова во главе с капитаном «Динамо» Максимом Блемом, и вот один из них вернулся. В большом интервью «РВ», которое дал мне один из лидеров обороны казанцев в позапрошлом сезоне Максим Матвеев, он признавался, что ему и его семье очень нравится Казань и он никуда бы не уходил из «Динамо», если бы не неопределенность с будущим команды. И вот желание 32-летнего воспитанника усть-илимского «Лесохимика», за плечами которого 4 сезона в «СКА-Нефтяник» и два чемпионата мира в составе сборной Латвии, сбылось — проведя сезон в «Старте» (25 игр — одна голевая передача), Матвеев возвращается к Фирсову. Возвращение Максима особенно важно, потому что «Динамо-Казань» покинули сразу два защитника — Максим Семенов и Антон Орловский. А еще это «второе пришествие» опытного игрока — свидетельство того, что с будущим казанского «Динамо» наконец-то наступила определенность.

Легенды «Старта» и «СКА-Нефтяник» готовы перезапустить богатые карьеры в Казани

Наряду с гуру мирового бенди Сергеем Обуховым, у которого еще год действует контракт с «Динамо», и также разменявшими пятый десяток Денисом Слаутиным и Евгением Перевощиковым, соглашения с которыми казанский клуб пролонгировал, компанию « стариков-разбойников» пополнит в будущем сезоне полузащитник Леонид Бедарев. 38-летний воспитанник хоккея города Уральска хорошо известен любителям бенди двух стран — Казахстана и России. В составе национальной сборной своей азиатской родины Бедарев является пятикратным обладателем бронзовых медалей мировых первенств, а в чемпионатах России снискал себе славу, выступая за все тот же нижегородский «Старт».

Хавбек пришел в волжскую команду в 2002-м, когда она добилась самого главного своего достижения — серебряных медалей, и с тех пор на долгие 14 лет стал символом самобытного коллектива. Только последние два сезона Бедарев решил сменить обстановку и поиграл сначала в шведском «Каликсе», а затем в «Зорком». В 23 играх за красногорский клуб в прошедшем сезоне полузащитник забил 4 гола и отдал 6 передач. Всего же на его счету почти 500 официальных игр (не считая международных) — 395 в чемпионате и 102 в Кубке России. И похвально стремление снова перезапустить свою карьеру — на этот раз в столице чемпионов.

Если перед прошлым сезоном, как уже говорилось выше, немало «динамовцев» перебралось вверх по Волге — в Нижний, то в этом году мы видим обратную картину. Столицу ПФО на столицу Татарстана сменил 33-летний полузащитник Михаил Тюко, который выступал в Нижнем Новгороде с 2015 года, но, в отличие от Бедарева, стал легендой не «Старта», а своего родного «СКА-Нефтяник». Уроженец дальневосточного поселка Смидович, Тюко начал играть за «кабанов» в 2004-м и по 2015-й провел за армейцев 396 официальных матчей, забив в них 57 голов и отдав 81 передачу. Хавбек не доиграл в Хабаровске до последних двух сезонов, когда дружина Михаила Юрьева взяла золотые медали, но завоевал в 2014-м Кубок, а в 2015-м Суперкубок России. Но дело, наверное, даже не в количестве титулов — в 2008/09 Тюко признавался болельщиками лучшим игроком «СКА-Нефтяник» и на протяжении трех сезонов был капитаном команды. Так что в распоряжение штаба Сергея Фирсова поступил еще один хоккеист из разряда тех, кто не любит и не умеет проигрывать.

38-летний воспитанник хоккея города Уральска хорошо известен любителям бенди двух стран — Казахстана и России. Фото sc-akzhayik.kz



В «Динамо» собирается крепкая банда

Обухов, Слаутин, Яшин, Бедарев, Пахомов, Тюко… в Казани собирается крепкая «банда», которая, уверен, многим даст «прикурить» в предстоящем сезоне. При этом сохранилась одна из самых сильных в Суперлиге вратарских линий в составе Яшин-Темников, контракты продлили лучший бомбардир команды Рамиль Ибрагимов и все местные воспитанники, за исключением сделавшего «финт ушами» Алексея Веселова и форварда Азата Ахатова, который в возродившемся «Мурмане» должен получить больше игровой практики. Остаются в команде и самые перспективные дебютанты прошлого сезона — Дмитрий Вахрушев и Алексей Воробьев, надежные Игорь Батманов и Олег Рязанов, а покинувшие команду Жаданов, Децура, Усов и растерявший форму Поскребышев, согласитесь, погоды не делали — сожалеть можно, пожалуй, только об Орловском и Веселове.

Приобретения явно перевешивают. Тем более, что мы представили еще не всех новобранцев казанского «Динамо». Из «Зоркого», который объявил о расставании сразу с 11 игроками, в Казань переезжает 25-летний защитник Денис Горячев, который в прошлом сезоне принял участие в 26 играх своего клуба, забил в них 6 мячей и сделал одну передачу. «Динамовцем» стал и младший брат лучшего бомбардира «Байкал-Энергии» Александра Егорычева 24-летний хавбек Егор Егорычев, который в 31 игре минувшего сезона забил два мяча, сделал голевой пас и стал бронзовым призером чемпионата России. А фамилия последнего на сегодня дебютанта казанского «Динамо» тоже известна нашим болельщикам. 28-летний уроженец Читы и «вечный странник» Роман Козулин в позапрошлом сезоне стал лучшим ассистентом команды Фирсова (22 передачи плюс 5 голов в 30 матчах), затем сменил «Динамо» на более статусный «Водник», но счастья в Архангельске не обрел (всего гол и 5 передач в 25 играх и непопадание в плей-офф). Будем надеяться, что второй заход в наш город и казанскую команду станет более счастливым как для Романа, так и для всех «новых» и «старых» дебютантов «Динамо».