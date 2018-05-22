Пахомов и Бедарев приходят к Обухову в «Динамо» — наконец-то в Казани собирается крепкая банда
Каждое лето казанские поклонники с замиранием сердца ждут новостей из стана любимого «Динамо». Но главный вопрос все последние годы один — будет ли клуб вообще жить? «Реальное время» спешит успокоить — будет и жить, и заявляться в Суперлигу, и не бегать с протянутой рукой в поисках спонсора. Хотите доказательств? Пожалуйста — клуб подписал семь новичков. И среди них есть те, кого к дебютантам казанской команды никак не отнесешь. Известный комментатор и постоянный автор нашего издания рассказывает о солидном десанте игроков в «Динамо-Казань».
Максим Пахомов: «В Казани мы всегда что-то да выигрывали»
Самым звездным новобранцем команды Сергея Фирсова является, без сомнения, Максим Пахомов. 32-летний воспитанник сыктывкарского хоккея начинал свою большую карьеру после Сыктывкара в московском «Динамо» под руководством легендарного Владимира Янко, а когда наставник №1 мирового бенди возглавил «Динамо-Казань», встречал его в роли старожила татарстанского клуба.
За «Ракету» и «Динамо» миниатюрный, скоростной и техничный полузащитник, который также действует на позиции форварда, провел 8 сезонов — с 2006 по 2014 год — и выиграл все титулы вместе с командой, которая на рубеже первого и второго десятилетий ХХI века возглавляла мировой клубный рейтинг ФИБ — Кубок мира, Кубок чемпионов, чемпионат России, два Кубка России. Когда дела в команде пошли даже не на спад, а в пике, Пахомов стал искать лучшей доли — в его карьере были «Байкал-Энергия», два сезона в «Волге» и, наконец, нижегородский «Старт», из которого он и вернулся в ставшую обосновавшемуся в Самаре хоккеисту родной Казань. К чести хавбека, любви к нашей команде он никогда не скрывал и в августе 2017-го в интервью сайту «Старта» говорил: «С особой теплотой я вспоминаю «Ракету» и «Динамо»… И никуда бы из Казани не поехал, если бы дела у клуба не пошли на ухудшение. Коллектив был прекрасный. Мы всегда что-то да выигрывали из года в год».
В минувшем сезоне «Старт», заявлявший о своих больших амбициях, выступил неудачно и не попал в плей-офф. Пахомов не потерялся на фоне сильного состава команды Андрея Бегунова и с 18 голами (плюс две передачи) в 20 играх стал лучшим бомбардиром своего клуба. Всего же на счету «Пахома», как привыкли звать его болельщики, 378 мячей в 435 матчах чемпионата России и 129 голов в 139 играх национального кубка — не правда ли, отличная статистика?
Напомним, в Нижний Новгород перед прошлым сезоном перешли сразу несколько игроков команды Сергея Фирсова во главе с капитаном «Динамо» Максимом Блемом, и вот один из них вернулся. В большом интервью «РВ», которое дал мне один из лидеров обороны казанцев в позапрошлом сезоне Максим Матвеев, он признавался, что ему и его семье очень нравится Казань и он никуда бы не уходил из «Динамо», если бы не неопределенность с будущим команды. И вот желание 32-летнего воспитанника усть-илимского «Лесохимика», за плечами которого 4 сезона в «СКА-Нефтяник» и два чемпионата мира в составе сборной Латвии, сбылось — проведя сезон в «Старте» (25 игр — одна голевая передача), Матвеев возвращается к Фирсову. Возвращение Максима особенно важно, потому что «Динамо-Казань» покинули сразу два защитника — Максим Семенов и Антон Орловский. А еще это «второе пришествие» опытного игрока — свидетельство того, что с будущим казанского «Динамо» наконец-то наступила определенность.
Легенды «Старта» и «СКА-Нефтяник» готовы перезапустить богатые карьеры в Казани
Наряду с гуру мирового бенди Сергеем Обуховым, у которого еще год действует контракт с «Динамо», и также разменявшими пятый десяток Денисом Слаутиным и Евгением Перевощиковым, соглашения с которыми казанский клуб пролонгировал, компанию « стариков-разбойников» пополнит в будущем сезоне полузащитник Леонид Бедарев. 38-летний воспитанник хоккея города Уральска хорошо известен любителям бенди двух стран — Казахстана и России. В составе национальной сборной своей азиатской родины Бедарев является пятикратным обладателем бронзовых медалей мировых первенств, а в чемпионатах России снискал себе славу, выступая за все тот же нижегородский «Старт».
Хавбек пришел в волжскую команду в 2002-м, когда она добилась самого главного своего достижения — серебряных медалей, и с тех пор на долгие 14 лет стал символом самобытного коллектива. Только последние два сезона Бедарев решил сменить обстановку и поиграл сначала в шведском «Каликсе», а затем в «Зорком». В 23 играх за красногорский клуб в прошедшем сезоне полузащитник забил 4 гола и отдал 6 передач. Всего же на его счету почти 500 официальных игр (не считая международных) — 395 в чемпионате и 102 в Кубке России. И похвально стремление снова перезапустить свою карьеру — на этот раз в столице чемпионов.
Если перед прошлым сезоном, как уже говорилось выше, немало «динамовцев» перебралось вверх по Волге — в Нижний, то в этом году мы видим обратную картину. Столицу ПФО на столицу Татарстана сменил 33-летний полузащитник Михаил Тюко, который выступал в Нижнем Новгороде с 2015 года, но, в отличие от Бедарева, стал легендой не «Старта», а своего родного «СКА-Нефтяник». Уроженец дальневосточного поселка Смидович, Тюко начал играть за «кабанов» в 2004-м и по 2015-й провел за армейцев 396 официальных матчей, забив в них 57 голов и отдав 81 передачу. Хавбек не доиграл в Хабаровске до последних двух сезонов, когда дружина Михаила Юрьева взяла золотые медали, но завоевал в 2014-м Кубок, а в 2015-м Суперкубок России. Но дело, наверное, даже не в количестве титулов — в 2008/09 Тюко признавался болельщиками лучшим игроком «СКА-Нефтяник» и на протяжении трех сезонов был капитаном команды. Так что в распоряжение штаба Сергея Фирсова поступил еще один хоккеист из разряда тех, кто не любит и не умеет проигрывать.
В «Динамо» собирается крепкая банда
Обухов, Слаутин, Яшин, Бедарев, Пахомов, Тюко… в Казани собирается крепкая «банда», которая, уверен, многим даст «прикурить» в предстоящем сезоне. При этом сохранилась одна из самых сильных в Суперлиге вратарских линий в составе Яшин-Темников, контракты продлили лучший бомбардир команды Рамиль Ибрагимов и все местные воспитанники, за исключением сделавшего «финт ушами» Алексея Веселова и форварда Азата Ахатова, который в возродившемся «Мурмане» должен получить больше игровой практики. Остаются в команде и самые перспективные дебютанты прошлого сезона — Дмитрий Вахрушев и Алексей Воробьев, надежные Игорь Батманов и Олег Рязанов, а покинувшие команду Жаданов, Децура, Усов и растерявший форму Поскребышев, согласитесь, погоды не делали — сожалеть можно, пожалуй, только об Орловском и Веселове.
Приобретения явно перевешивают. Тем более, что мы представили еще не всех новобранцев казанского «Динамо». Из «Зоркого», который объявил о расставании сразу с 11 игроками, в Казань переезжает 25-летний защитник Денис Горячев, который в прошлом сезоне принял участие в 26 играх своего клуба, забил в них 6 мячей и сделал одну передачу. «Динамовцем» стал и младший брат лучшего бомбардира «Байкал-Энергии» Александра Егорычева 24-летний хавбек Егор Егорычев, который в 31 игре минувшего сезона забил два мяча, сделал голевой пас и стал бронзовым призером чемпионата России. А фамилия последнего на сегодня дебютанта казанского «Динамо» тоже известна нашим болельщикам. 28-летний уроженец Читы и «вечный странник» Роман Козулин в позапрошлом сезоне стал лучшим ассистентом команды Фирсова (22 передачи плюс 5 голов в 30 матчах), затем сменил «Динамо» на более статусный «Водник», но счастья в Архангельске не обрел (всего гол и 5 передач в 25 играх и непопадание в плей-офф). Будем надеяться, что второй заход в наш город и казанскую команду станет более счастливым как для Романа, так и для всех «новых» и «старых» дебютантов «Динамо».
комментарии
Вновь дифирамбы "наставнику N1" и "золотым майонезным годам".
Радость от замены на "известные имена" молодых Жаданова, Усова, Децуры и других ребят, которые бились за нашу команду, но оказывается, "погоды то и не делали".
Если в том году у нас была одна из самых молодых команд, то сейчас похоже будет наоборот.
А как же думать о будущем и строить на перспективу?
Да и непонятен восторг в начале статьи про финансовое состояние клуба. Как и не понятен восторг про игроков "разменявших пятый десяток".
Конечно молодцы, и желаем еще долго выступать на уровне. Но пригласить на сезон игроков солидного возраста - это не показатель. Да и неспроста же снова ушло полкоманды.
PS. Всем новичкам - добро пожаловать. И надеемся, что в новом сезоне команда так же будет биться в каждом матче.
Федерации ХсМ РТ как не было, так и нет. Согласованности в работе Ракеты и динамы не было и нет. Лед до сих пор не ремонтируется. Местным властям интересней автогонки, шайба и ногомяч.
Динаме интересней хоккей на траве и волейбол.
Снова растеряли полкоманды. Причем ушли молодые. Среди них и местные. И даже из дубля уже стали уходить.
А автор до сих пор поет дифирамбы янко и звездам "кому за сорок".
Да пригласили опытных ребят, с именами. Но во-первых эти игроки после "чисток" в Старте и Зорком так и так оставались без работы. И скорей всего в Казань - перекантоваться ненадолго. А во вторых у нас сейчас в составе "перекос" в сторону ветеранов.
Чему так восторженно радуется автор статьи?
Почему не поднимаем и умалчиваем вышеперечисленные проблемы?
Или годик порадоваться, а потом хоть трава не расти?
Это шедевр)))
Пол команды растеряли. Проблем выше крыши. А оказывается вона чо)
Раз все так хорошо, что ж тогда не удержали Веселова, Ахатова, Хрустова, других ребят? Почему не вернули Патяшина, Гаврилова, Артюшина?)
Да, это опытные и мастеровитые игроки.
Но автор сам признает, что Тюко был лучшим в Хабаровске аж 10 лет назад. Да и Хабаровск тогда был далеко не лидером.
Е.Егорычев забил всего лишь один гол. Судя по тексту, его основная ценность в том, что он брат лучшего бомбардира Иркутской команды.
У Романа Козулина в Водника дела тоже не шли.
Макс Пахомов ваще был отчислен из команды и непонятно, поддерживал ли все это время форму.
Леонид Бедарев - тоже не молодеет, смысл вспоминать, что было в 2002-ом?
Мы внимательно следим за Патяшиным с тех пор, как он уехал из Ракеты. И с годами его бойцовские кач-ва и характер на поле не ослабевают. Да и мастерства не меньше, чем у вышеперечисленных игроков.
Он явно пришелся бы ко двору, учитывая этот его спортивный характер, что он местный Дербышенский, что его до сих пор помнят и любят болельщики Ракеты. Команде был нужен дядька и авторитет. Патяшин для этого - идеальная кандидатура.
Почему автор постоянно восторгается медалями, титулами, именами, а про своих как бы забывает?
Если не болеешь за свою школу, за своих ребят, предпочитая им сомнительный сиеминутный результат, то зачем тогда болеть за Казанскую команду? Не проще ли болеть за тот же СКА или Енисей?
Надо просто создать условия, чтобы лед у нас появлялся во время, а не к декабрю, когда уже несколько туров прошло и из всех команд страны только Казань была "ненакатанная", и лед этот не должен быть худшего в стране кач-ва, на котором невозможно что то натренировать и наиграть.
Плюс еще вопросы по инфраструктуре и условиям.
Для любой команды, чтобы сыграться и начать показывать результат надо 2-3 года. А мы вместо этого каждый год меняем состав.
Да еще наступаем на чужие грабли.
В том году и Старт и Водник, не попав в плей-офф, всем наглядно показали, что в хоккей играют не имена.
Мы же сейчас радуемся, что обменяли своих молодых игроков, на "именитых".