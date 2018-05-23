Я — «строитель» самолетов… из бумаги

19 мая в спортивном зале СОШ №12 прошел IV Межрегиональный чемпионат РТ по запуску бумажных самолетов среди школьников. Это мероприятие организовано интерактивным научным центром «Дом занимательной науки и техники» при поддержке ПАО «Татнефть».

Цель данного чемпионата: развить авиамоделизм как направление технического творчества, популяризация авиастроения, а также привить детям любовь к науке и инженерным профессиям.



Это яркое событие ежегодно собирает казанских школьников для демонстрации своих талантов. Ведь так приятно почувствовать себя «строителем» самолета, пусть пока еще только бумажного. Но кто знает, может для кого-то этот чемпионат станет толчком для определения будущей профессии?..

И сегодня здесь собралось несколько сотен участников не только из Казани, но и из Арска, Бугульмы, Альметьевска, Мамадыша, Азнакаева, Набережных Челнов и др. В планах выйти на федеральный уровень. Также организаторы выразили благодарность Министерству образования и науки РТ и особенно Республиканскому центру внешкольной работы и Министерству промышленности и торговли за оказанную помощь в проведении чемпионата.

Открывали чемпионат вместо традиционного разрезания красной ленточки запуском бумажных самолетиков Дмитрий Иванов — директор НЦ «Дом занимательной науки и техники», Ренат Мамин — председатель молодежного комитета ПАО «Татнефть» и Петр Трубаев — генеральный директор АО «ЮВТ АЭРО». К ним с радостью присоединились детишки.



Чемпионат РТ по запуску бумажных самолетов ежегодно собирает школьников для демонстрации своих талантов

Так почему именно бумажные самолетики?

По словам организатора мероприятия, Дмитрия Иванова, ситуация такова, что дети забыли как делаются бумажные самолетики. «Когда мы это поняли, — говорит он, — мы решили, что надо возвращаться к истокам. Почему бумажный самолетик? Потому что для него надо просто чистый лист бумаги. Как и ребенок — чистый лист бумаги, из него может получится все, что угодно. Мы стараемся менять их жизнь».

Представитель ПАО «Татнефть», Ренат Мамин также прокомментировал данное событие:

— Компания вкладывает очень большие средства в развитие социальной политики, особенно это касается детского научно-технического творчества. У нас есть фонд «Одаренные дети», который очень много делает для поддержки одаренных и перспективных ребят. Мы уже второй год совместно с «Домом занимательной науки и техники» плотно сотрудничаем по ряду вопросов. У нас есть перспективные планы по созданию детского образовательного научного центра.

Вы посмотрите, как у детей горят глаза. Мы не знаем, какие технологии будут завтра или через 10 лет. Сегодня «Татнефть» инвестирует средства в будущее, в наших детей. Может, кто-то через 10 дет придумает такую технологию, которой в мире еще не было. Сегодня он запустит самолет, завтра захочет стать инженером, послезавтра поступит в вуз и получит инженерную профессию. А потом будет конструировать новые самолеты, космические корабли или нефтяные скважины строить.

«Почему бумажный самолетик? Потому что для него надо просто чистый лист бумаги. Как и ребенок — чистый лист бумаги, из него может получится все, что угодно», — говорит Дмитрий Иванов



Петр Трубаев, АО «ЮВТ АЭРО»:

— Прекрасный симбиоз: идея, поддержка и как результат — дети «заразятся» авиацией и выберут для себя это направление в жизни. Нам крайне необходимы летные кадры: и бортпроводники, и пилоты, и инженеры. Они двигают авиацию вперед. И все начинается с малого — с простого листка бумаги…

Первый пошел. Полет нормальный

Ребятам предстояло соревноваться в трех дисциплинах:

«Самый дальний пилот»;

«Самый точный пилот»;

«Самый креативный пилот».

По правилам чемпионата, самолетики в первых двух номинациях должны быть сделаны из одного листа бумаги путем складывания. Только один должен лететь как можно дальше, а другой точно попасть в указанную цель.

А вот в номинации «Креативный самолет» никаких ограничений не было. Самолеты конструировались из любого типа бумаги с использованием вспомогательных материалов. Детишки смогли полностью реализовать свои творческие способности и технические навыки.

Официальный возраст участников от 7 до 14. Но было очень много и более юных участников



Самое интересное, что официальный возраст участников от 7 до 14. Но было очень много и более юных участников, а также их родителей. И всем им нашлось не только место для участия, но памятные призы. По словам организаторов, — у нас могут соревноваться «дети» от 4 до 94 лет!

Строгое, но справедливое жюри чемпионата оценивало как по внешнему виду, так и летательные характеристики — продолжительность и устойчивость полета.

Дети не только боролись за звание лучшего в каждой дисциплине. Главный приз для трех чемпионов — поездка в инженерный центр «Боинга» в России. Здесь ребята смогут своими глазами посмотреть, как делают настоящие самолеты, пообщаться с инженерами и даже совершить полет на тренажерах. Остальных детишек ждали сертификаты участников, ценные призы от партнеров и организаторов чемпионата.

Партнерский материал