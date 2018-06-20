Собес по-татарстански: выплат становится меньше, но размер их растет быстрее инфляции
Как и кому помогает консолидированный бюджет Татарстана
«Реальное время» анализирует, как и кому выделяет социальную помощь консолидированный бюджет Татарстана. Выплаты, как выяснилось, растут — это особенно заметно в сравнении с показателями пятилетней давности. Впрочем, за это время деньги довольно сильно обесценились (за счет инфляции), а вот получателей социальных выплат стало заметно меньше практически во всех категориях.
Число ветеранов Великой Отечественной войны снижается быстрее остальных, а детей-инвалидов становится больше
По данным аналитической службы «Реального времени», на начало 2018 года в Татарстане насчитывается 340,7 тысячи получателей ежемесячных денежных выплат. За год их число снизилось на 1,7%, а если посмотреть на динамику за 5 лет, то снижение еще более серьезное — почти на 8%.
Наибольшая категория получателей ежемесячных денежных выплат — инвалиды, их 282,5 тысячи человек. За год их число сократилось на 1,6%, а за 5 лет — на 6,4%. При среднем размере денежных выплат на человека в 2 169 рублей инвалиды получают чуть меньше — 2 103 рубля. Отметим, что за год размер пособий увеличился на 4,4%, за 5 лет повышение составило около 26%. Похожие цифры и по всем получателям денежных выплат в целом — годовой рост составил 4,4%, рост за 5 лет — 25,8%. Отметим, что первый показатель пусть и ненамного, но превышает официальный уровень инфляции в Татарстане в 2017 году — он, напомним, составляет 2,8%.
Вторую по численности категорию получателей в Татарстане составляют ветераны боевых действий. Их на порядок меньше, чем инвалидов — 28,5 тысячи человек. Эта же категория — одна из двух, численность которых увеличилась как за год, так и за 5 лет. За год численность выросла примерно на 1%, а за 5 лет — на 3,2%. Средний размер назначенных денежных выплат у этой категории — 2 716 рублей. За год показатель вырос на 5,3%, за 5 лет — почти на треть.
Третья по величине категория получателей меньше еще в два раза. Это — дети-инвалиды. Их численность на начало 2018 года составила 14,8 тысячи человек — это ровно на 1% больше, чем в 2017 году, и на 3,3% больше, чем в 2013 году. В среднем в 2018 году дети-инвалиды получают 1 900 рублей выплат — на 4,5% больше, чем год назад и на 26,5% больше, чем 5 лет назад.
|на 1 января
|на 1 января
|на 1 января
|на 1 января
|на 1 января
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|Всего
|340 660
|346 564
|353 794
|357 960
|364 717
|Инвалиды войны
|3 693
|4 357
|5 214
|6 268
|7 434
|Ветераны Великой Отечественной Войны
|275
|310
|348
|393
|431
|Ветераны боевых действий
|28 493
|28 232
|28 057
|27 949
|27 788
|Члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ и ветеранов боевых действий и приравненные к ним категории граждан
|8 156
|9 006
|9 871
|10 850
|11 912
|Инвалиды
|282 509
|287 134
|292 309
|294 571
|298 979
|Дети-инвалиды
|14 768
|14 618
|14 948
|14 705
|14 727
|Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте
|748
|835
|934
|1 057
|1 223
Всего трем из 17 категорий получателей денежных выплат выделяется более пяти тысяч рублей ежемесячно. Причем их выплаты выше сразу в 10 и более раз. Самые большие — в среднем 44,6 тысячи рублей — полагаются Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Выплаты им за год выросли на 5,1%, за 5 лет – на 30%. Правда, таких в Татарстане всего лишь 33 человека.
По 44 174 рубля в среднем получают Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей. Выплаты этой категории выросли за год на 2,9%, за 5 лет — всего на 9,3%. Относятся к ней также совсем немного людей — всего 29 человек. Наконец, члены семей Героев Советского Союза и России, а также полных кавалеров ордена Славы получают по 41 320 рублей — таковых в Татарстане 25 человек.
Отдельно отметим категорию ветеранов Великой Отечественной войны. Это одна из самых редеющих за последние 5 лет категорий получателей ежемесячных денежных выплат. Если в 2013 году их было в Татарстане 484 человека, то сейчас — на 43% меньше, всего 275 человек. За год эта категория уменьшилась на 11%. БОльшие темпы снижения — только у категории «Инвалиды войны» — за 5 лет их число снизилось почти на две трети — с 8,8 до 3,7 тысячи человек, а за год — на 15%. При этом на начало года денежные выплаты ветерану Великой Отечественной войны составляли 2 773 рубля (рост за год на 5,1%, за 5 лет — на 34,5%; это самый большой показатель роста выплат за 5 лет из всех категорий), инвалидам войны — 4 785 рублей (рост на 5,5% и 32,5% соответственно).
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|Всего
|2 169
|2 078
|1 962
|1 879
|1 804
|Инвалиды войны
|4 785
|4 534
|4 238
|4 016
|3 820
|Ветераны Великой Отечественной Войны
|2 773
|2 637
|2 467
|2 327
|2 197
|Ветераны боевых действий
|2 716
|2 578
|2 409
|2 281
|2 172
|Члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ и ветеранов боевых действий и приравненные к ним категории граждан
|1 396
|1 330
|1 248
|1 186
|1 129
|Инвалиды
|2 103
|2 015
|1 903
|1 820
|1 745
|Дети-инвалиды
|1 900
|1 818
|1 718
|1 643
|1 572
|Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте
|3 610
|3 428
|3 212
|3 042
|2 900
|Лица, подвергшиеся воздействию радиации
|2 074
|1 988
|1 875
|1 785
|1 705
На помощь в оплате жилья тратят почти как на денежные выплаты
Всего в 2017 году консолидированный бюджет Татарстана потратил на помощь социально незащищенным слоям населения 14,78 млрд рублей, помощь в денежной форме составила при этом 12,1 млрд рублей.
Из этой суммы основная часть — 5,3 млрд рублей — была направлена в качестве денежной выплаты. Еще 4,3 млрд рублей помощи пошло на оплату жилого помещения. 1,98 млрд рублей такой помощи получили малоимущие граждане, 1,79 млрд рублей — ветераны труда.
На обеспечение жилыми помещениями было потрачено 193 млн рублей — все они направлены в адрес семей с детьми и молодых семей. 177 млн рублей было выделено на проезд на городском и пригородном транспорте — 159 млн рублей из них направлены детям из отдельных категорий семей, 16 млн — детям-сиротам, 5 млн — лицам, страдающим различными заболеваниями. Еще 150 млн рублей потратили на оплату и установку телефона — почти все эти деньги были потрачены на помощь ветеранам труда.
Значительные категории помощи в денежной форме также — обеспечение питанием (93 млн рублей, все эти деньги пришлись на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначения и медицинскими услугами (67 млн рублей, все — детям из отдельных категорий семей).
Общий объем расходов консолидированного бюджета Татарстана на меры социальной поддержки в денежной форме за год вырос на 5%, с 11,5 до 12,1 млрд рублей, а за 6 лет — с 2011 года — на 74,2%.
Категория, на которую тратится больше всего денег, — ветераны труда. В 2017 году на их социальную поддержку было потрачено 3,1 млрд рублей — на 0,6% больше, чем годом ранее, и на 11% больше, чем в 2011 году. На втором месте по объемам социальной поддержки в денежной форме — пенсионеры и лица старшего возраста (2,59 млрд рублей, за год цифра увеличилась на 3,2%, а с 2011 года — на 65%). А вот третья по величине группа получателей соцподдержки — семьи с детьми и молодые семьи — за год получили почти на треть меньше: 2,21 млрд рублей вместо 3,16 млрд.
|Всего
|Из них:
|денежная выплата
|оплата жилого помещения и коммунальных услуг
|обеспечение жилыми помещениями
|обеспечение топливом
|оплата и установка телефона
|проезд городским и пригородным транспортом
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Всего
|12 092 636
|5 306 670
|4 306 044
|193 057
|Категории граждан, отнесенные к компетенции Российской Федерации — всего
|инвалиды войны
|ветераны Великой Отечественной войны, кроме тружеников тыла
|ветераны боевых действий
|члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
|инвалиды
Студентам, учащимся и школьникам помогают едой
В натуральной форме размер помощи составил, соответственно, около 2,7 млрд рублей. Основные категории помощи в натуральной форме — обеспечение питанием и лекарственное обеспечение, а также обеспечение изделиями медицинского назначения и медицинскими услугами.
На обеспечение питанием было направлено 1,2 млрд рублей. Эти ресурсы ушли лишь двум категориям получателей льгот: 633 млн рублей ушло студентам, учащимся и школьникам, 568 млн — детям из отдельных категорий семей. На лекарственное и медицинское обеспечение в натуральной форме было потрачено 1,05 млрд рублей. Основная масса этих средств, 942 млн рублей, была получена лицами, страдающими различными заболеваниями. Услуг и лекарств еще на 106 млн рублей получили ветераны труда.
Третья по величине статья предоставления льгот в натуральной форме — обеспечение жилыми помещениями. На них было потрачено 303 млн рублей, все — детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Еще 132 млн рублей направили на санаторно-курортное лечение или пребывание в доме отдыха. 101 млн был направлен отдельным категориям специалистов, 31 млн — пенсионерам и лицам старшего возраста.
|Всего
|Из них:
|оплата жилого помещения и коммунальных услуг
|обеспечение жилыми помещениями
|обеспечение топливом
|оплата и установка телефона
|проезд городским и пригородным транспортом
|проезд на междугородном транспорте
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|Всего
|2 687 687
|302 844
|Категории граждан, отнесенные к компетенции Российской Федерации — всего
|инвалиды войны
|ветераны Великой Отечественной войны, кроме тружеников тыла
|ветераны боевых действий
|члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
|инвалиды
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/99733-rashody-tatarstana-na-socialnuyu-podderzhku-v-2017-godu
хорошо, что не увеличивается