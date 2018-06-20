Собес по-татарстански: выплат становится меньше, но размер их растет быстрее инфляции

Как и кому помогает консолидированный бюджет Татарстана

Фото: Олег Тихонов

«Реальное время» анализирует, как и кому выделяет социальную помощь консолидированный бюджет Татарстана. Выплаты, как выяснилось, растут — это особенно заметно в сравнении с показателями пятилетней давности. Впрочем, за это время деньги довольно сильно обесценились (за счет инфляции), а вот получателей социальных выплат стало заметно меньше практически во всех категориях.

Число ветеранов Великой Отечественной войны снижается быстрее остальных, а детей-инвалидов становится больше

По данным аналитической службы «Реального времени», на начало 2018 года в Татарстане насчитывается 340,7 тысячи получателей ежемесячных денежных выплат. За год их число снизилось на 1,7%, а если посмотреть на динамику за 5 лет, то снижение еще более серьезное — почти на 8%.

Наибольшая категория получателей ежемесячных денежных выплат — инвалиды, их 282,5 тысячи человек. За год их число сократилось на 1,6%, а за 5 лет — на 6,4%. При среднем размере денежных выплат на человека в 2 169 рублей инвалиды получают чуть меньше — 2 103 рубля. Отметим, что за год размер пособий увеличился на 4,4%, за 5 лет повышение составило около 26%. Похожие цифры и по всем получателям денежных выплат в целом — годовой рост составил 4,4%, рост за 5 лет — 25,8%. Отметим, что первый показатель пусть и ненамного, но превышает официальный уровень инфляции в Татарстане в 2017 году — он, напомним, составляет 2,8%.

Вторую по численности категорию получателей в Татарстане составляют ветераны боевых действий. Их на порядок меньше, чем инвалидов — 28,5 тысячи человек. Эта же категория — одна из двух, численность которых увеличилась как за год, так и за 5 лет. За год численность выросла примерно на 1%, а за 5 лет — на 3,2%. Средний размер назначенных денежных выплат у этой категории — 2 716 рублей. За год показатель вырос на 5,3%, за 5 лет — почти на треть.

Третья по величине категория получателей меньше еще в два раза. Это — дети-инвалиды. Их численность на начало 2018 года составила 14,8 тысячи человек — это ровно на 1% больше, чем в 2017 году, и на 3,3% больше, чем в 2013 году. В среднем в 2018 году дети-инвалиды получают 1 900 рублей выплат — на 4,5% больше, чем год назад и на 26,5% больше, чем 5 лет назад.

Численность получателей ЕДВ в Татарстане за 2017 год

на 1 января на 1 января на 1 января на 1 января на 1 января 2018 2017 2016 2015 2014 Всего 340 660 346 564 353 794 357 960 364 717 Инвалиды войны 3 693 4 357 5 214 6 268 7 434 Ветераны Великой Отечественной Войны 275 310 348 393 431 Ветераны боевых действий 28 493 28 232 28 057 27 949 27 788 Члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ и ветеранов боевых действий и приравненные к ним категории граждан 8 156 9 006 9 871 10 850 11 912 Инвалиды 282 509 287 134 292 309 294 571 298 979 Дети-инвалиды 14 768 14 618 14 948 14 705 14 727 Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте 748 835 934 1 057 1 223

Всего трем из 17 категорий получателей денежных выплат выделяется более пяти тысяч рублей ежемесячно. Причем их выплаты выше сразу в 10 и более раз. Самые большие — в среднем 44,6 тысячи рублей — полагаются Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Выплаты им за год выросли на 5,1%, за 5 лет – на 30%. Правда, таких в Татарстане всего лишь 33 человека.

По 44 174 рубля в среднем получают Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей. Выплаты этой категории выросли за год на 2,9%, за 5 лет — всего на 9,3%. Относятся к ней также совсем немного людей — всего 29 человек. Наконец, члены семей Героев Советского Союза и России, а также полных кавалеров ордена Славы получают по 41 320 рублей — таковых в Татарстане 25 человек.

Отдельно отметим категорию ветеранов Великой Отечественной войны. Это одна из самых редеющих за последние 5 лет категорий получателей ежемесячных денежных выплат. Если в 2013 году их было в Татарстане 484 человека, то сейчас — на 43% меньше, всего 275 человек. За год эта категория уменьшилась на 11%. БОльшие темпы снижения — только у категории «Инвалиды войны» — за 5 лет их число снизилось почти на две трети — с 8,8 до 3,7 тысячи человек, а за год — на 15%. При этом на начало года денежные выплаты ветерану Великой Отечественной войны составляли 2 773 рубля (рост за год на 5,1%, за 5 лет — на 34,5%; это самый большой показатель роста выплат за 5 лет из всех категорий), инвалидам войны — 4 785 рублей (рост на 5,5% и 32,5% соответственно).

Средний размер назначенных денежных выплат на человека в Татарстане, за 2017 год

2018 2017 2016 2015 2014 Всего 2 169 2 078 1 962 1 879 1 804 Инвалиды войны 4 785 4 534 4 238 4 016 3 820 Ветераны Великой Отечественной Войны 2 773 2 637 2 467 2 327 2 197 Ветераны боевых действий 2 716 2 578 2 409 2 281 2 172 Члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ и ветеранов боевых действий и приравненные к ним категории граждан 1 396 1 330 1 248 1 186 1 129 Инвалиды 2 103 2 015 1 903 1 820 1 745 Дети-инвалиды 1 900 1 818 1 718 1 643 1 572 Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте 3 610 3 428 3 212 3 042 2 900 Лица, подвергшиеся воздействию радиации 2 074 1 988 1 875 1 785 1 705

На помощь в оплате жилья тратят почти как на денежные выплаты

Всего в 2017 году консолидированный бюджет Татарстана потратил на помощь социально незащищенным слоям населения 14,78 млрд рублей, помощь в денежной форме составила при этом 12,1 млрд рублей.

Из этой суммы основная часть — 5,3 млрд рублей — была направлена в качестве денежной выплаты. Еще 4,3 млрд рублей помощи пошло на оплату жилого помещения. 1,98 млрд рублей такой помощи получили малоимущие граждане, 1,79 млрд рублей — ветераны труда.

На обеспечение жилыми помещениями было потрачено 193 млн рублей — все они направлены в адрес семей с детьми и молодых семей. 177 млн рублей было выделено на проезд на городском и пригородном транспорте — 159 млн рублей из них направлены детям из отдельных категорий семей, 16 млн — детям-сиротам, 5 млн — лицам, страдающим различными заболеваниями. Еще 150 млн рублей потратили на оплату и установку телефона — почти все эти деньги были потрачены на помощь ветеранам труда.

Значительные категории помощи в денежной форме также — обеспечение питанием (93 млн рублей, все эти деньги пришлись на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначения и медицинскими услугами (67 млн рублей, все — детям из отдельных категорий семей).

Общий объем расходов консолидированного бюджета Татарстана на меры социальной поддержки в денежной форме за год вырос на 5%, с 11,5 до 12,1 млрд рублей, а за 6 лет — с 2011 года — на 74,2%.

Категория, на которую тратится больше всего денег, — ветераны труда. В 2017 году на их социальную поддержку было потрачено 3,1 млрд рублей — на 0,6% больше, чем годом ранее, и на 11% больше, чем в 2011 году. На втором месте по объемам социальной поддержки в денежной форме — пенсионеры и лица старшего возраста (2,59 млрд рублей, за год цифра увеличилась на 3,2%, а с 2011 года — на 65%). А вот третья по величине группа получателей соцподдержки — семьи с детьми и молодые семьи — за год получили почти на треть меньше: 2,21 млрд рублей вместо 3,16 млрд.

Расходы бюджета Татарстана на соцподдержку за 2017 год, в денежной форме

Всего Из них: денежная выплата оплата жилого помещения и коммунальных услуг обеспечение жилыми помещениями обеспечение топливом оплата и установка телефона проезд городским и пригородным транспортом 1 2 3 4 5 6 Всего 12 092 636 5 306 670 4 306 044 193 057 Категории граждан, отнесенные к компетенции Российской Федерации — всего инвалиды войны ветераны Великой Отечественной войны, кроме тружеников тыла ветераны боевых действий члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий инвалиды

Студентам, учащимся и школьникам помогают едой

В натуральной форме размер помощи составил, соответственно, около 2,7 млрд рублей. Основные категории помощи в натуральной форме — обеспечение питанием и лекарственное обеспечение, а также обеспечение изделиями медицинского назначения и медицинскими услугами.

На обеспечение питанием было направлено 1,2 млрд рублей. Эти ресурсы ушли лишь двум категориям получателей льгот: 633 млн рублей ушло студентам, учащимся и школьникам, 568 млн — детям из отдельных категорий семей. На лекарственное и медицинское обеспечение в натуральной форме было потрачено 1,05 млрд рублей. Основная масса этих средств, 942 млн рублей, была получена лицами, страдающими различными заболеваниями. Услуг и лекарств еще на 106 млн рублей получили ветераны труда.

Третья по величине статья предоставления льгот в натуральной форме — обеспечение жилыми помещениями. На них было потрачено 303 млн рублей, все — детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Еще 132 млн рублей направили на санаторно-курортное лечение или пребывание в доме отдыха. 101 млн был направлен отдельным категориям специалистов, 31 млн — пенсионерам и лицам старшего возраста.

Расходы бюджета Татарстана на соцподдержку за 2017 год, в натуральной форме

Всего Из них: оплата жилого помещения и коммунальных услуг обеспечение жилыми помещениями обеспечение топливом оплата и установка телефона проезд городским и пригородным транспортом проезд на междугородном транспорте 1 2 3 4 5 6 Всего 2 687 687 302 844 Категории граждан, отнесенные к компетенции Российской Федерации — всего инвалиды войны ветераны Великой Отечественной войны, кроме тружеников тыла ветераны боевых действий члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий инвалиды