В Татарстане создадут комитет по историческому наследию

В республике появится отдельный исполнительный орган власти по сохранению и развитию исторического наследия. Об этом сообщила помощник gрезидента Татарстана Олеся Балтусова.



«Несколько лет назад вышел закон, в котором прописано, что во всех регионах должны быть созданы отдельные исполнительные органы власти по сохранению и развитию наследия. Вся страна уже создала такие органы», — цитирует «Татар-информ» Балтусову.

Отмечается, что в регионах с большой концентрацией наследия, таких как Иркутск, Крым и Ярославль, уже созданы госкомитеты по сохранению наследия.

«Конечно, Татарстан тоже достоин серьезного комитета по наследию, поскольку в республике три объекта ЮНЕСКО и шесть заповедников. А сколько у нас памятников, сколько археологии!» — объяснила Балтусова.

Отмечается, что предложения уже внесены в кабинет министров РТ и проходит межведомственное согласование.

Ранее Балтусова рассказала о приостановлении строительства в исторической части Казани и об участи холма с памятником Муллануру Вахитову, а также обозначила основные достижения Татарстана в сфере градорегулирования. Подробности — в материале «Реального времени».